台中不跟進營養午餐免費 議員：台中竟成中彰投苗唯一例外

台中市營養午餐補助目前約14億。（圖：市府提供）

台北市宣布推動學校營養午餐免費 ，台中市無意跟進，民進黨多名議員直指，包括彰化、南投均已實施營養午餐免費，苗栗今年9月也要跟進，台中市中部財政最佳卻成中部縣市唯一例外，痛斥盧市府寧花市政預算宣傳市長盧秀燕個人形象，卻不願把錢花在學生身上；也有國民黨議員支持營養午餐免費或再提高補助。

弱勢學生午餐補助14億 全面免費估需33.5億

台中教育局估全市約23.9萬名國中小學生，學校午餐全面免費約需33.5億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已14億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧市府屢以經費龐大推託營養午餐免費，財政收支劃分法修正後，台中市年增295億元財源，可望補足全面免費所需的經費缺口，中彰投苗包括彰化、南投已推動午餐免費，苗栗9月起也上路，台中財政中部最佳，沒理由例外，既然市府能推動非法定福利的雙十公車、老人健保補助，更應優先挹注資源在學生的營養健康上，要求盧市府下學年度能讓營養午餐免費上路。

民進黨市議員陳俞融也對盧市府用未來補助「有增無減」話術搪塞大表不滿痛批，台中是真的錢花不起，還是不想花在孩子身上，盧市府年年大手筆花市政預算宣傳盧秀燕個人形象，辦購物節抽獎毫不手軟，用「有增無減」搪塞，實際上就是不給承諾、不給時程、不給答案，學生的營養健康竟比不上城市行銷與政治宣傳。

國民黨議會黨團副書記長楊啓邦指出，家長反映學生營養午餐費年約上萬元，家有兩子女就學，負擔沉重，他建議，可在適度排富下推動營養午餐免費，減輕民眾育兒負擔；國民黨團書記長李中則說，若財劃法修正案通過台中市有新財源支持，可先增加營養午餐補助額度到每餐80元以上，讓學生吃的更好，若財源更多則可研議營養午餐免費。

