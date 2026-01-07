為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中不跟進營養午餐免費 議員：台中竟成中彰投苗唯一例外

    2026/01/07 22:23 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市營養午餐補助目前約14億。（圖：市府提供）

    台中市營養午餐補助目前約14億。（圖：市府提供）

    台北市宣布推動學校營養午餐免費 ，台中市無意跟進，民進黨多名議員直指，包括彰化、南投均已實施營養午餐免費，苗栗今年9月也要跟進，台中市中部財政最佳卻成中部縣市唯一例外，痛斥盧市府寧花市政預算宣傳市長盧秀燕個人形象，卻不願把錢花在學生身上；也有國民黨議員支持營養午餐免費或再提高補助。

    弱勢學生午餐補助14億 全面免費估需33.5億

    台中教育局估全市約23.9萬名國中小學生，學校午餐全面免費約需33.5億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已14億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

    台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧市府屢以經費龐大推託營養午餐免費，財政收支劃分法修正後，台中市年增295億元財源，可望補足全面免費所需的經費缺口，中彰投苗包括彰化、南投已推動午餐免費，苗栗9月起也上路，台中財政中部最佳，沒理由例外，既然市府能推動非法定福利的雙十公車、老人健保補助，更應優先挹注資源在學生的營養健康上，要求盧市府下學年度能讓營養午餐免費上路。

    民進黨市議員陳俞融也對盧市府用未來補助「有增無減」話術搪塞大表不滿痛批，台中是真的錢花不起，還是不想花在孩子身上，盧市府年年大手筆花市政預算宣傳盧秀燕個人形象，辦購物節抽獎毫不手軟，用「有增無減」搪塞，實際上就是不給承諾、不給時程、不給答案，學生的營養健康竟比不上城市行銷與政治宣傳。

    國民黨議會黨團副書記長楊啓邦指出，家長反映學生營養午餐費年約上萬元，家有兩子女就學，負擔沉重，他建議，可在適度排富下推動營養午餐免費，減輕民眾育兒負擔；國民黨團書記長李中則說，若財劃法修正案通過台中市有新財源支持，可先增加營養午餐補助額度到每餐80元以上，讓學生吃的更好，若財源更多則可研議營養午餐免費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播