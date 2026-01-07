台中榮總無照廠商動刀疑雲 涉及「密醫」移請中檢偵辦

周刊爆料，台中榮總神經外科醫師疑似讓醫材廠商進手術房執刀。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總遭周刊爆料神經外科醫師疑似讓未具醫事證照的醫材廠商進入手術房內執刀手術。對此，台中市衛生局今晚指出，因涉及「密醫行為」，違反醫師法刑事責任，今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。

180病人疑似受害

周刊報導，台中榮總有3名醫師遭爆料疑讓無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，粗估受影響至少180名病人，其中一名廖姓醫師則遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀。

請繼續往下閱讀...

台中榮總強調，醫院明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，根據台中榮總手術室門禁管制作業指導書規範，廠商經申請核准可至手術室，但不得碰觸病人或從事任何醫療行為，不可翻閱相關病歷及使用電腦點閱病人資料，或干擾其他科室醫師手術進行；院方已成立專案小組，釐清真相 並配合台中市衛生局現場稽查， 依法辦理。

衛生局指出，針對中榮疑似由醫材廠商從事醫療業務一事，因「密醫行為」涉及違反醫師法刑事責任，衛生局今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。

衛生局也表示，今日因部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，衛生局將另行約談，後續也將彙整相關人員陳述及事證，依醫師法及醫療法規定處辦。

衛生局補充說，醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許，依《醫師法》規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依《醫療法》最高可處50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法