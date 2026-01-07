台中十大伴手禮百家爭霸搶票 週六日市集試吃到飽

2026台中市十大伴手禮即日起開放網路票選，活動自今（7）日至9日一連3天登場。（記者蔡淑媛攝）

2026第17屆台中市十大伴手禮開放網路票選，活動今天（7日）起到9日一連3天登場，今年有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌，經由產官學界專家、美食網紅及部落客組成評審團試吃與評選，共有百家入圍，週六、日在市府廣場舉行現場投票，週日（11日）揭曉最強伴手禮。

台中市工策會副總幹事林家興說，今年台中市十大伴手禮活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，民眾只要下載並註冊登入「台中通 TCPASS APP」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒，週末在市府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，將人氣轉化為買氣，支持在地品牌。

「十大伴手禮首獎」分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，盼為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。

今年參賽店家亮點包括百年名店、網路人氣排隊名店、青年創業、文創設計精品、在地農產、原民特色商品及社福團體暖心伴手禮，除了大品牌、老店家，也有許多純電商或工作室類型的店家投入。

曾獲十大伴手禮首獎的阿鏡師手路菜，鮑片花膠燉雞湯賣出10萬份後，今年新推出魷魚螺肉蒜參賽；8C則為咖啡師以專利技術釀製仙人掌咖啡鹼性酒；還有逢甲夜市排隊名攤炳叔研發的啃烤玉米粒；以及「TWEL VITA」將台灣在地蔬果以真空乾燥低溫烘焙的果片，外銷美國10年，也回台參賽；還有百年餅店陳允寶泉也以一口太陽餅再爭霸。

台中市好禮協會理事長王曉薇說，今年活動競爭異常激烈，入圍百大好禮店家都實力堅強。台中市糕餅公會理事長紀旭東也說，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，鼓勵業者努力衝人氣、衝買氣，入圍百大好禮即是肯定。

2026年台中市十大伴手禮」共百家入圍，即日起開放3天網路票選。（記者蔡淑媛攝）

曾獲十大伴手禮首獎的阿鏡師手路菜，今年新推出魷魚螺肉蒜參賽。 （記者蔡淑媛攝）

8C為咖啡師以專利技術釀製仙人掌咖啡鹼性酒，入圍百大名店。（記者蔡淑媛攝）

入圍十大伴手禮店家。（記者蔡淑媛攝）

業者將台灣在地蔬果以真空乾燥低溫烘焙的果片，外銷美國10年，首度回台參賽。（記者蔡淑媛攝）

