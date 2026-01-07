大學品牌力榜首+1 成功大學橫掃4大獎、總排名冠軍

2026年《大學品牌力》成大奪冠，總排名第1，成大校長沈孟儒（右）代表出席領獎。（成功大學提供）

2026年全國大學品牌力調查出爐，國立成功大學再次奪下總排名第1，並拿下「最佳品牌力」、「地區領航獎」及「學制標竿獎」，工程與建築設計領域也被評為全國第1，整體表現仍居前段班。

成大校長沈孟儒在今（7）日頒獎典禮上說，學校的成績來自師生、教職員與全球約22萬名校友長期累積的努力。他認為，高等教育對台灣未來發展相當關鍵，希望各高等教育領航者持續注入熱情與活力，「讓台灣的高等教育更好，台灣也會更有希望」。

成大說，據104人力銀行調查指出，成大在職務能力、未來能力與學群聘僱力等指標領先，全校產學合作與研發力也表現穩定。各學群表現方面，工程與建築設計領域排名全國第1，數理化、生命科學、地球環境及管理等領域則位列第3。

此次調查整合學校知名度、學生及校友學研與就業表現、校風與聲譽，以及媒體與社群討論度等多面向，結合大數據與企業問卷分析得出結果。觀察前10名學校，皆為國立大學，9所與去年相同，顯示大學品牌力需長期經營，非一蹴可幾。

