放棄台大選中興 嘉義「昆蟲少年」林昱辰三校正取一續寫昆蟲志

嘉義市「昆蟲少年」林昱辰從小熱愛昆蟲研究。（讀者提供）

嘉義市「昆蟲少年」林昱辰從小熱愛昆蟲研究，常揹著捕蟲竿行走山林，在阿里山區發現虎天牛未確定種，研究二度在全國小論文競賽獲獎，最近投稿的文章更有機會在知名期刊《自然保育季刊》刊登；大學入學特殊選才放榜，林昱辰錄取台灣大學昆蟲學系、中興大學昆蟲學系及嘉義大學森林暨自然資源學系，在三大昆蟲研究名校排名正取一，但他放棄眾人稱羨的「第一學府」台灣大學 ，選擇就讀中興大學，因為那裡有最符合他研究志趣的沃土。

從小對昆蟲有興趣的林昱辰，在國小操場的「秘密基地」捕捉螳螂、尋找鍬形蟲及觀察天牛，常揹著13公尺長的捕蟲竿，在蘭潭步道或阿里山林間穿梭；父母支持他的興趣，家裡更有如小型昆蟲博物館，從第一隻刀鍬形蟲標本開始，已累積收藏涵蓋數千種昆蟲標本。

請繼續往下閱讀...

林昱辰曾以「麗眼斑螳螂的飼養觀察與捕食獵物偏好之探討」研究獲全國高中小論文競賽「特優」、「秋行軍蟲寄主偏好」獲得甲等；而他對台灣產天牛深深著迷，2024年9月在阿里山山區採獲外觀奇特的虎天牛，經比對及諮詢專家，發現可能是台灣尚未發現的物種，後來多次重返棲地，採集到更多珍貴樣本。

家人支持林昱辰的興趣，父親6年來陪著他常在山林行走，半夜才返家；而他在淺山蘭潭調查不同季節出沒的天牛種類，整理後投稿於《自然保育季刊》，展現超越高中生的科研能力，並將61種、76隻親自製作的昆蟲標本捐贈給嘉義大學植物醫學系，促進學術交流。

林昱辰認為，「知識只有被有效傳達，才能發揮最大價值」，為讓更多人瞭解昆蟲之美，他舉辦12場昆蟲講座，聽眾超過400位，對象跨越幼兒園到國中，從聽眾、觀眾的反應，讓他感受到昆蟲教育推廣的意義 。

林昱辰目前就讀興華中學，他說，學校圖書館中每一本昆蟲書籍都是滋養他的養分和啟蒙老師，更感謝學校願意讓他舉辦個人昆蟲展；在三所名校昆蟲科系錄取正取一，林昱辰因中興大學教授學術研究方向與他更契合，因而放棄台大選擇中興，未來期盼能成為兼具研究與推廣能力的昆蟲學者，把喜歡的事變成一生投入的工作。

林昱辰舉辦多次昆蟲講座，推廣昆蟲之美。（讀者提供）

林昱辰揹著長長的捕蟲竿在山林採集。（讀者提供）

林昱辰捐贈昆蟲標本給嘉義大學植物醫學系。（讀者提供）

林昱辰家中有數千種昆蟲標本，有如小型博物館。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法