    週四乾冷「凍番薯」！週六又有冷氣團報到

    2026/01/07 21:54 即時新聞／綜合報導
    週四受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地清晨寒冷，局部空曠地區有10度以下低溫可能；中北部及宜蘭氣溫也整天偏低。（記者羅沛德攝）

    週四受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地清晨寒冷，局部空曠地區有10度以下低溫可能；中北部及宜蘭氣溫也整天偏低。（記者羅沛德攝）

    週四（8）日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，尤其中北部及宜蘭整日較低溫，局部空曠地區有10度以下低溫發生的可能，請適時增添衣物。

    中央氣象署預報，週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應持續影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天也偏涼；降雨則主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島也有零星降雨機會，而其他地區為多雲到晴的天氣。

    溫度方面，週四中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天則偏涼，請注意保暖。

    離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度；金門晴時多雲，10至16度；馬祖晴時多雲，10至12度。

    關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週五冷空氣影響才會稍有緩和，但是週六到週日很快又有一波冷空氣遞補南下，持續影響到下週一才會趨緩，預估到週末之前都還是持續有低溫發生的機會，尤其是因為乾冷的天氣，需特別注意局部極低溫出現的可能性。

    紫外線指數方面，週四基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。

    空氣品質方面，週四受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週四中部以北、東北部及東部天氣較為寒冷，而降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區。（擷取自中央氣象署網站）

    週四中部以北、東北部及東部天氣較為寒冷，而降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

