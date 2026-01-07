比例、範圍喬不攏！北市殯儀館回饋自治條例 大會卡關暫擱置

市議會大會今審市府提案修正台北市立殯議館回饋地方自治條例。（記者甘孟霖攝）

台北市殯葬管理處修訂「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，核心修訂內容為原本回饋範圍為懷愛館（二殯）半徑1公里，擴大至1.2公里，此案於議會法規委員會通過，今（7日）送大會討論。民進黨籍大安、文山區議員簡舒培認為，既然擴大範圍，應該把整體餅做大，將原先殯儀館實際收入提列10%提升至12%，範圍擴大與比例提高應一併討論。法規會召委、國民黨籍議員吳世正指出，法規會認為現行回饋金可支應新增的里，建議不要再提升提列金額。最終，議長戴錫欽裁示此案暫擱散會。

今日除審市府提案法規修正案，也進行簡舒培等議員提案二讀，內容為，相關修正案擴大範圍至1.2公里，新增回饋5個里，既然回饋面積已經增加，回饋金應該從殯儀館前一年收入10%提升至12%，以維護原有回饋里的權益；此案也獲跨黨派議員加簽。

民進黨大安、文山區議員王閔生說，回饋金比例調高與擴大適用範圍兩者息息相關，應該一併討論。社民黨大安、文山區議員苗博雅也表示，贊同簡舒培的提案，把整體回饋金的餅做大，地方民代再來說服地方，處理上會比較圓滿，如果範圍擴大了，但金額比例沒有調高，恐怕會引發地方反彈，希望擴大適用範圍的條文先暫擱。

吳世正指出，要把整個餅做大有待商榷，先前法規會也有討論過，考量一殯量能轉移至一殯，相關規費收入已經有相當提高，可以支應這些擴大範圍納入的里別，希望單純就範圍擴大就好；且提升至12%回饋金，數目也頗大，如這樣再提高下去要是別的里又有其他意見想加入，恐怕沒完沒了。

而簡舒培則提出要清點額數，戴錫欽則裁示人數不夠，此案都先暫擱散會。

