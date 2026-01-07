跟進營養午餐全面免費？ 盧秀燕被問這題反應曝光

盧秀燕今被問及是否推動營養午餐免費則沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

台北市長蔣萬安昨（6日）宣佈，今年起國中小營養午餐全面免費，外界認為他為拚連任釋政策利多，成功掀話題，甚至基隆市長謝國樑今天喊跟進，也要在115學年度推全市公立國中小營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕今被問及台中是否推出營養午餐免費，則以趕行程為由，沒有回應。

中央去年班班有鮮奶政策喊卡後，去年4月蔣萬安率先喊出「中央不做、台北來做」推出「生生喝鮮奶」，在六都中搶得先機，同是藍營執政的新北、桃園及台中市也宣佈跟進，預計今年也推出生生喝鮮奶政策。

蔣萬安昨天再宣佈北市國中小營養午餐今年起全面免費，因每名學生可望年省萬元營養午餐費，他一出手又讓六都中除已在2023年實施營養午餐免費的桃園市之外的四都被迫回應，蔣萬安宣佈政策除被視為是為拚2026連任之路釋利多外，已被視為藍營「明日之星」的他，兩項能接觸到廣大家長族群群的政策接連領先「資深前輩」，今更有同是藍營執政的謝國樑今天喊跟進，意外塑造「領頭羊」氣勢，引起外界關注。

事實上，因台中市學生午餐每生年約繳交萬元餐費，若一家有多名子女就學，對家長而言是筆不小負擔，台中市有多名議員之前早在市議會多次質詢要求盧秀燕推動營養午餐免費，但盧秀燕始終以財政考量，未有正面回應，在蔣萬再度領先宣佈照顧學生午餐政策後，今盧秀燕被媒體問及是否推動午餐免費政策時，僅以趕行程為由，沒有回應。

