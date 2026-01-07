迎接2026馬年 春節禮盒戰開打搶攻送禮商機

大地酒店春節「瑞馬豐年禮盒」。（大地酒店提供）

迎接2026馬年，各家業者推出春節禮盒。大地酒店新春「瑞馬豐年禮盒」，內含5款手作點心，傳遞年節團圓與祝福心意。台北福華大飯店的經典禮盒內，今年也有推出新品。昇恆昌精選30款春節禮盒及3款聯名禮盒。

大地酒店「瑞馬豐年禮盒」由主廚李建嶔團隊打造，收錄五種風味，金燦元寶丹麥酥、琥珀焦糖杏仁最中、菠菜海苔乳香酥、緋紅絲絨乳香酥、經典黑巧美式餅，象徵新年五福臨門、豐盛一整年。包裝是木盒與繁花意象腰封設計，可重複使用。禮盒即日起販售至2月28日，1月31日前預訂可享優惠價，另有大宗團購方案。

台北福華大飯店方面，以粵式海味著稱的珍珠坊「步步高升吉祥禮盒」，內含港式乾腸與臘腸製作的手工臘味蘿蔔糕，是老饕年年必買的經典伴手禮。點心坊則推出2款年節禮盒，「迎春納福牛軋糖禮盒」的新品碧螺春果仁牛軋糖，以台灣茶香增添細緻風味；「法式禮盒」含紅絲絨紅心芭樂蛋糕、焦糖海鹽無花果蛋糕、開心果櫻桃蛋糕、法式可可杏桃蛋糕、布烈塔尼金棗、法式堅果塔，送禮自用兩相宜。

昇恆昌免稅商店精選30款春節禮盒，並推出3款獨家監製、聯名禮盒商品，從創意設計到高端聯名，滿足不同族群、情境需求，讓送禮成為旅程中延續台灣文化與情感的體驗。昇恆昌全台門市及昇恆昌宅配網即日起開放預購，1月15日正式開賣。

昇恆昌3款獨家監製、聯名禮盒商品。（昇恆昌提供）

點心坊法式禮盒內有6款點心。（台北福華大飯店提供）

