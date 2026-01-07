為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東市新春市集設在永福路與中山路 縣府反對

    2026/01/07 18:34 記者葉永騫／屏東報導
    去年新春市集人潮滿滿。（資料照）

    屏東市新春市集今年準備延續在永福路與中山路口舉行，今天下午屏東市公所邀集縣府等相關單位協調，縣警局交通隊、交通旅遊處認為會影響交通，反對在中山路設攤，建議改到千禧公園或仁愛路等地方舉行，由於全案已發包給廠商，更改地點並不容易，屏東市公所將再研議。

    屏東市新春市集去年在永福路與中山路舉辦7天，獲得熱烈的反映，有人認為很有年味，但也有人反映交通較亂，屏東市公所在經過評估後決定今年續辦，永福路封路，中山路則從民族路到忠孝路南下路段封路，僅維持北向雙向通車，今天上午由顧問公司進行簡報，說明整個交通規劃及相關事項。

    縣警局交通隊長謝志鴻表示，中山路是屏東市的交通要道，連接火車站，去年封閉中山路時就已經造成交通問題，車輛亂停，不但警方很困擾，民眾也感覺不佳，依據相關法令，市公所申請用幹道要經過警方同意，換言之，警方如果不准，可能就辦不成了。他也建議可以在千禧公園或封閉仁愛路辦活動，或者縮小範圍只封永福路。

    屏東縣政府交通處也強調，中山路封路影響公車的班次就有15條，影響200個班次，連屏東燈會的接駁車也會受到影響，加上車子會往巷弄去鑽，安全性是有問題，反對中山路封路。

    屏東市公所主任祕書古金財說，由於該案已經發包，計畫都已經執行中，輕言變動有一定的困難度，因此會依原計畫向警方提出申請，並且再進行研議。

    屏東市新春市集辦不辦，屏東市公所與縣府立場不同。（記者葉永騫攝）

