迎馬年！肉品專家與馬祖酒廠打造老酒黑豬香腸 饗饕客味蕾

年節餐桌不只是團圓的場域，更承載著情感、風土與家的記憶。擁有超過一甲子肉品製造工藝的黑橋牌食品公司，今年春節首度攜手馬祖酒廠，推出限定聯名產品「馬祖老酒黑豬香腸」，以窖藏老酒入味黑豬肉，將島嶼風土與台式香腸工藝結合，為年節餐桌料理帶來嶄新的味覺體驗。

黑橋牌食品指出，馬祖老酒以傳統釀造工法聞名，酒體溫潤、香氣層次細緻；黑橋牌以肉品專家著稱。此次聯名，選用馬祖酒廠「島憶馬祖老酒」，其溫厚柔和的糯米酒香，雙方以「酒香入味、不奪主味」為原則反覆調整比例，讓老酒的甘醇緩緩融入黑豬肉香腸脂香之中，入口溫厚不嗆、尾韻清雅，由老酒來提升香腸的風味層次，是團圓餐桌風土的精華。

而年節送禮，挑一份真正能代表心意的禮盒，是迎接過年的重要儀式。為迎接2026丙午馬年，黑橋牌推出春節旗艦禮「黑豬秘饌—御臻藏禮盒」，以大家熟悉卻不平凡的台灣黑豬美味，陪伴人們把祝福送到心裡最重要的位置。

黑橋牌表示，黑豬秘饌—御臻藏禮盒，全新設計延續黑橋牌對工藝的堅持，嚴選生長週期較長的台灣黑豬，肉質細緻、油脂香氣溫潤，經時間自然熟成，層層堆疊出純淨回甘的鮮甜滋味。每一道製程不求快速，只求美味與安心，讓年節餐桌上的每一口吃得到熟悉可靠的好味道。

除了料理美味，禮盒外觀同樣講究，深藍色仿皮革紋理盒身，低調中帶著細膩溫度；設計靈感取自傳統版畫，將香腸靈魂的香辛料元素轉化為雕刻圖騰，並以現代雷射工藝點綴，不只是一份贈禮，更像獻上一份珍視而溫暖的祝福。

