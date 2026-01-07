為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南化水庫蓄水率僅6成5 聯通管standby！

    2026/01/07 18:16 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文、南化聯通管已經完成測試，待命啟動。（記者吳俊鋒攝）

    進入枯水季，集水區降雨偏少，加上目前越域引水也有限，供應民生用水的南化水庫蓄水率持續下探，截至今天傍晚，已降至6成5，由於距離汛期仍逾4個月，水利署南區水資源分署已經完成聯通管的測試，準備就緒，將實際視情況適時啟動，由曾文水庫支援。

    南水分署觀測，截至今天傍晚5點，南化水庫的水位標高為173.57公尺，蓄水率在65.82％，有效蓄水量5610萬立方米，根據運轉歷線圖，已低於莫拉克風災後的同期平均，但在全力調控下，目前仍能保持正常供水。

    由於山區降雨偏少，加上高雄旗山溪下游開始農業灌溉，目前從甲仙攔河堰越域引水量有限，南水分署管控南化水庫單日出水量在30萬立方米，配合高屏堰每天北送支援清水約16萬立方米，川流水優先使用，積極調度，穩住水情。

    南水分署已完成曾文、南化聯通管的測試，準備就緒，將是灌溉與降雨情形，適時啟動，讓有效蓄水量仍近3.7億立方米的曾文水庫支援南化淨水場，延長南化水庫的供水時程，也籲請民眾持續節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    南化水庫蓄水率已降至6成5，仍保持穩定供水。（記者吳俊鋒攝）

    曾文、南化聯通管已經完成測試，將視情況適時啟動，支援水情。（記者吳俊鋒攝）

