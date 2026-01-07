為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跟進北市、每人年省1.6萬 基隆營養午餐9月起全面免費

    2026/01/07 18:02 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府今天傍晚宣布，將跟進營養午餐免費政策。（基隆市政府提供）

    基隆市政府今天傍晚宣布，將跟進營養午餐免費政策。（基隆市政府提供）

    基隆市政府今天傍晚宣布，將跟進營養午餐免費政策。基隆市長謝國樑與教育處長徐嬿立今天前往台北市政府請益後宣布，今年9月開學基隆市公立國中小營養午餐全面免費，有2萬2000多名學生受惠。民進黨提名基隆市長參選人童子瑋昨天就表示支持學生營養午餐全面免費，會把「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見。

    市府指出，目前國中小學生營養午餐免費，市府將增加1億多元經費，每名學生的家長1年可省下1.4萬至1.6萬元。

    童子瑋昨天表示，以基隆市的財源要像台北市全面補助到免費，並不容易，但他會全面盤點預算，如果短期做不到，就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做，並將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見。

    童子瑋表示，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面預算盤點，一定可以擠出錢來；窮不能窮教育、苦不能苦孩子，減低家長的負擔，這是一定要做的事情。

    市府原本未表態，謝國樑今天到台北市政府與北市長蔣萬安見面，請益營養午餐免費的政策，宣布基隆市也要跟進。

    謝國樑指出，基隆的財政狀況較穩定，整體負債去年底已下降到40億，市府在財政體質改善後回饋給家長及學童；預估營養午餐免費，每年每名學生可以省下1.4萬至1.6萬元；市府將結合「在地食材」，帶動基隆農漁產業發展。

    謝國樑強調，營養午餐全面免費，是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位研擬政策可行性後，參考台北市的政策經驗、透過溝通平台定期交流，讓政策完整落實，達到社會平權。

    國中小學生營養午餐免費，市府將增加1億多元經費，每名學生的家長1年可省下1.4萬至1.6萬元。（基隆市政府提供）

    國中小學生營養午餐免費，市府將增加1億多元經費，每名學生的家長1年可省下1.4萬至1.6萬元。（基隆市政府提供）

