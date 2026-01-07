為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義朴子配天宮跨海送暖 捐助馬公17社區據點物資白米

    2026/01/07 18:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    嘉義朴子配天宮跨海捐贈物資，造福馬公市關懷據點與社福機構。（馬公市公所提供）

    嘉義朴子配天宮跨海捐贈216組生活物資與396包白米，由馬公市公所統籌轉發，今（7）日在東衛里集會所活動中心統一辦理發送儀式。由市長黃健忠主持，並偕同市公所社會課同仁協助物資分發，由受贈單位代表到場領取，展現出社福善舉與在地網絡攜手守護的行動力量。

    此次捐贈對象包含馬公市17處社區照顧關懷據點，以及服務身心障礙者、發展遲緩兒與高齡長者等多元族群之專業機構，包括澎湖縣照顧服務協會魔豆小舖、澎湖縣慢飛天使服務協會集愛工坊、澎湖縣身心障礙者服務協會幸福小站、心路社會福利基金會澎湖縣樂朋家園、天主教澎湖教區附設惠民啟智中心及衛生福利部澎湖老人之家等。

    黃健忠表示，感謝朴子配天宮董事長蔡承宗暨董監事團隊長期投入社會公益，特別在歲末之際將愛心跨海送達馬公，為有需要的市民與社福單位提供實質援助。其中，社區照顧關懷據點的白米將作為平日長者共餐的備餐食材之一，支援在地志工的煮食服務；而其他專業機構也將依照服務對象需求，妥善運用此次捐贈資源，讓溫暖發揮最大效益。

    現任馬公市民代表、慢飛天使服務協會執行長吳仁祥亦出席領取物資並表示，非常感謝朴子配天宮與市公所的協助，協會服務的是發展遲緩與特殊需求的孩子，這份支持對我們來說不只是物資，更是一份力量。馬公市社區發展協會理事長聯誼會會長黃文隆則指出，社區照顧據點平日由志工協助備餐與陪伴，這批白米相當實用。

    跨海運抵澎湖的慈善物資，馬公市公所會妥善處理。（馬公市公所提供）

