國泰航空歡慶80周年 生菜三明治塗裝機亮相

國泰航空邁入80周年，空中巴士A350長程客機換上「生菜三明治」塗裝，6日亮相。（國泰航空提供）

國泰航空今年邁入80周年，陸續舉辦系列慶祝活動。空中巴士A350客機塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」，昨天（6日）率先亮相，接下來還有1架波音747貨機，也將採同樣塗裝。

國泰航空今年規劃「同心飛躍八十年」系列活動，昨天首先曝光有特殊塗裝的空中巴士A350長程客機，結合國泰航空經典的「生菜三明治塗裝」，象徵集團成長與發展。另一架機身塗上「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，亦將在未來數週內亮相。

請繼續往下閱讀...

國泰航空預告，今年1000至2000名空服員及地勤人員，將於執勤穿著並展示歷屆制服，呈現品牌演變歷程。另也規畫推出限定商品，以不同年代的特別塗裝和標誌性設計為靈感，詮釋航空、旅遊及日常生活用品。

國泰航空行政總裁林紹波表示，國泰航空投資超過1000億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，提升服務體驗，深信國泰航空作為香港標誌性品牌，未來必定飛得更高、更遠。

空中巴士A350客機塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」。（國泰航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法