為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南六甲落羽松季月底開幕 花海陪襯美景先睹為快

    2026/01/07 17:51 記者楊金城／台南報導
    台南六甲落羽松有波斯菊花田陪襯。（記者楊金城攝）

    台南六甲落羽松有波斯菊花田陪襯。（記者楊金城攝）

    接連2波強烈大陸冷氣團，聞名的台南六甲落羽松林已漸變色，周邊栽種的波斯菊、紅蕎麥有部分開花，吸引遊客先睹為快。六甲落羽松季將在1月31日開幕。

    六甲區公所在菁埔埤落羽松林周邊栽種4公頃花海，襯托落羽松林相，包括紅蕎麥0.5公頃、太陽麻0.5公頃、波斯菊3公頃，目前紅蕎麥已開出一片粉紅小花花田，部分波斯菊也已開出五顏六色的花朵，尚未盛開；落羽松林因缺水灌溉，轉黃變紅較慢些。

    除了栽種花海，也在六甲區公所、六甲區多功能運動公園、林鳳營車站、台1線鹿躍六甲地標、西外環道路、中華路推出6大燈飾區，以火鶴、麋鹿、梅花鹿、小松、小羽與蜜蜂妹妹公仔、燈箱、LED燈裝飾市區。

    六甲區長陳啓榮今天（7日）指出，歡迎全國遊客前來觀賞落羽松絕美景色，並順道前往六甲市區品嘗在地美食，參拜歷史悠久古廟與造訪古色古香老屋，來六甲絕對值得到此一遊。

    台南六甲落羽松林間也是好拍地點。（記者楊金城攝）

    台南六甲落羽松林間也是好拍地點。（記者楊金城攝）

    接連2波強烈大陸冷氣團，聞名的台南六甲落羽松林已漸變色。（記者楊金城攝）

    接連2波強烈大陸冷氣團，聞名的台南六甲落羽松林已漸變色。（記者楊金城攝）

    六甲區公所在菁埔埤落羽松林周邊栽種4公頃花海，紅蕎麥盛開一片粉紅。（記者楊金城攝）

    六甲區公所在菁埔埤落羽松林周邊栽種4公頃花海，紅蕎麥盛開一片粉紅。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播