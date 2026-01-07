台南六甲落羽松季月底開幕 花海陪襯美景先睹為快

台南六甲落羽松有波斯菊花田陪襯。（記者楊金城攝）

接連2波強烈大陸冷氣團，聞名的台南六甲落羽松林已漸變色，周邊栽種的波斯菊、紅蕎麥有部分開花，吸引遊客先睹為快。六甲落羽松季將在1月31日開幕。

六甲區公所在菁埔埤落羽松林周邊栽種4公頃花海，襯托落羽松林相，包括紅蕎麥0.5公頃、太陽麻0.5公頃、波斯菊3公頃，目前紅蕎麥已開出一片粉紅小花花田，部分波斯菊也已開出五顏六色的花朵，尚未盛開；落羽松林因缺水灌溉，轉黃變紅較慢些。

除了栽種花海，也在六甲區公所、六甲區多功能運動公園、林鳳營車站、台1線鹿躍六甲地標、西外環道路、中華路推出6大燈飾區，以火鶴、麋鹿、梅花鹿、小松、小羽與蜜蜂妹妹公仔、燈箱、LED燈裝飾市區。

六甲區長陳啓榮今天（7日）指出，歡迎全國遊客前來觀賞落羽松絕美景色，並順道前往六甲市區品嘗在地美食，參拜歷史悠久古廟與造訪古色古香老屋，來六甲絕對值得到此一遊。

台南六甲落羽松林間也是好拍地點。（記者楊金城攝）

接連2波強烈大陸冷氣團，聞名的台南六甲落羽松林已漸變色。（記者楊金城攝）

六甲區公所在菁埔埤落羽松林周邊栽種4公頃花海，紅蕎麥盛開一片粉紅。（記者楊金城攝）

