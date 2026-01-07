再冷一天！白天氣溫週五起回升 夜間清晨仍可探10度以下

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

近幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地冷颼颼，中央氣象署指出，這波強烈大陸冷氣團持續影響到週四，但因水氣減少，週六前西半部地區夜間、清晨受輻射冷卻作用影響，氣溫僅10至13度，局部低溫仍可探10度以下，民眾仍需注意保暖，此後雖有大陸冷氣團影響，但整體氣溫仍會較近幾天回升。

中央氣象署預報員賴欣國指出，明天台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫感受與今日差不多，但降雨稍有增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、中南部、恆春半島有零星飄雨，新竹以南多雲到晴。

賴欣國說，這波強烈大陸冷氣團持續影響至明天，因此今明2天白天溫度較低，週五、週六強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，且水氣較少，僅東半部地區、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，但因輻射冷卻作用影響，週六前各地夜間清晨氣溫偏低，西半部、宜蘭10至13度，東半部14至16度。

此外，賴欣國說，週六晚間至下週一清晨將有另一波大陸冷氣團影響，主要降溫區域為北部、宜蘭地區，且整體低溫沒有太大變化，大概與週六白天差不多，整體來說氣溫仍相較近幾天回升。

但第二波大陸冷氣團影響期間，水氣稍有增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，另自下週一起，大陸冷氣團減弱，此後沒有太明顯的地面系統，可能有輻射冷卻，各地偏冷、多雲到晴，東半部、恆春半島有零星飄雨機會。

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

