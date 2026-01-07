為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    再冷一天！白天氣溫週五起回升 夜間清晨仍可探10度以下

    2026/01/07 17:29 記者林志怡／台北報導
    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    近幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地冷颼颼，中央氣象署指出，這波強烈大陸冷氣團持續影響到週四，但因水氣減少，週六前西半部地區夜間、清晨受輻射冷卻作用影響，氣溫僅10至13度，局部低溫仍可探10度以下，民眾仍需注意保暖，此後雖有大陸冷氣團影響，但整體氣溫仍會較近幾天回升。

    中央氣象署預報員賴欣國指出，明天台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫感受與今日差不多，但降雨稍有增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、中南部、恆春半島有零星飄雨，新竹以南多雲到晴。

    賴欣國說，這波強烈大陸冷氣團持續影響至明天，因此今明2天白天溫度較低，週五、週六強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，且水氣較少，僅東半部地區、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，但因輻射冷卻作用影響，週六前各地夜間清晨氣溫偏低，西半部、宜蘭10至13度，東半部14至16度。

    此外，賴欣國說，週六晚間至下週一清晨將有另一波大陸冷氣團影響，主要降溫區域為北部、宜蘭地區，且整體低溫沒有太大變化，大概與週六白天差不多，整體來說氣溫仍相較近幾天回升。

    但第二波大陸冷氣團影響期間，水氣稍有增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，另自下週一起，大陸冷氣團減弱，此後沒有太明顯的地面系統，可能有輻射冷卻，各地偏冷、多雲到晴，東半部、恆春半島有零星飄雨機會。

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播