    首頁 > 生活

    草屯栗子南瓜因氣候染病嚴重 收成約剩2至3成

    2026/01/07 17:11 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯中原里的栗子南瓜栽種後，有的染病後就「瘋欉」葉子捲曲枯黃。（李義遠提供）

    草屯中原里的栗子南瓜栽種後，有的染病後就「瘋欉」葉子捲曲枯黃。（李義遠提供）

    草屯鎮中原里是栗子南瓜的大宗產地，目前進入採收期，惟很多瓜農笑不出來，因去年10、11月間高溫未雨，農民栽植瓜苗後，銀葉粉蝨傳播南瓜捲葉菲律賓病毒，有的整片瓜園葉子枯死，即使重種仍無法存活，而辛苦防治病蟲害的瓜農本週開始採收，收成銳減，約剩2至3成，損失慘重。

    南投縣草屯鎮中原里被稱為「栗子南瓜的故鄉」，該里從10多年前開始栽植，因氣候和土壤適合，在鎮農會和公所的推廣下，種植面積曾達15公頃，目前為6公頃多，因瓜型好，且口感如栗子般鬆軟香甜，每年鎮農會辦理栗子南瓜比賽，該里的栗子南瓜經常囊括前幾名。

    去年栽植期遇高溫沒有下雨，瓜農在去年10、11月栽種栗子南瓜苗後，銀葉粉蝨大量孳生，散播南瓜捲葉菲律賓病毒，被病毒感染的栗子南瓜馬上「瘋欉」，葉子捲曲枯死，有的瓜農鏟除枯死瓜苗，重新補植新苗，但沒多久再度染病枯死。

    種植「栗之藏」品種的瓜農李義遠指出，今天開始採收園裡的栗子南瓜，雖然仍有健康亮的栗子南瓜，但也有不少是沒有結果，大約收成只有去年的3、4成，而有的人的收成只剩2至3成，瓜農們都唉聲嘆氣，希望今年氣候能回穩。

    草屯鎮中原里栗子南瓜採收，因很多瓜染病，收成量銳減。（李義遠提供）

    草屯鎮中原里栗子南瓜採收，因很多瓜染病，收成量銳減。（李義遠提供）

    中原里栗子南瓜開始採收，沒染病的瓜型仍漂亮。（李義遠提供）

    中原里栗子南瓜開始採收，沒染病的瓜型仍漂亮。（李義遠提供）

