    台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

    2026/01/07 17:03 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成直言，醫師不會讓未具醫師資格的人員開刀，認為該爆料可能90%是醫院將選拔新主任，涉及人事鬥爭。（記者蔡淑媛攝）

    台中榮總遭週刊爆料神經外科醫師讓未具醫事證照的醫材廠商進入手術室內執刀手術，時間至少3年，對此曾任外科醫師的法醫高大成，直言「不太可能！」醫師不會讓未具醫師資格的人員開刀，由於醫材日新月異，會讓廠商進手術室建議適用醫材的規格品項，他認為該爆料可能90%是醫院將選拔新主任，涉及人事鬥爭。

    高大成表示「現在是什麼時代了！」開刀是人命關天，主刀醫師愛惜羽毛，如果手術有差錯，就要負責任，甚至被告，他認為醫師讓廠商進手術室，主要是醫材更新快，品項和規格又多，廠商會建議適用醫材提供參考。

    高大成也說，觀看流出手術室的影片，他認為廠商站的位置，不太可能代刀，醫師也沒那麼大膽，都不可能放給實習醫師或是較沒經驗的醫師執刀，更何況是不具醫師資格的廠商。

    高大成直言，這種爆料，90%是涉及醫院要選拔新主任，因為主任名氣、地位高，又能增加患者，他說，中榮應該就直接否認有廠商代刀一事，爆料影像是在無菌室的手術室攝影，告發證據就有問題了。

    高大成強調，部分手術中，主刀醫師可能不會全程執刀，但關鍵部分一定主刀醫師執行，他負責成敗結果，不會放給沒有經驗沒醫師資格的廠商，這是不可能發生。

