為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI技術推動耳機創新 新創公司瞄準未來應用

    2026/01/07 17:00 中央社
    將近10年前，科技新創公司Waverly Labs已將即時翻譯功能納入產品。圖為2020年國際消費電子展（CES）活動上，一位女士正在使用Waverly Labs Inc.開發的翻譯工具。（彭博）

    將近10年前，科技新創公司Waverly Labs已將即時翻譯功能納入產品。圖為2020年國際消費電子展（CES）活動上，一位女士正在使用Waverly Labs Inc.開發的翻譯工具。（彭博）

    人工智慧（AI）公司正積極尋找能夠充分發揮人工智慧潛能的理想裝置，一些新創企業則堅信，頭戴式耳機或耳塞式耳機就是最佳選擇。

    法新社報導，新創公司近年來一直試圖讓耳機功能超越基本的聽音樂和通話。

    將近10年前，科技新創公司Waverly Labs和Mymanu就已將即時翻譯功能納入產品，Google隨後也跟進，於2020年推出語音啟動AI助理。

    隨著AI熱潮來襲，三星和蘋果等科技巨擘也加入競逐，如今主動降噪幾乎已成產品標準配備。

    許多新創公司本週齊聚拉斯維加斯參加消費性電子展（CES），正試圖進一步改良這項技術，並導入特定應用領域。

    OSO公司就是一例，他們希望將專業助理的概念推向新境界。該公司推出的耳機可錄製會議內容，並以日常語言隨選搜尋對話內容。

    競爭對手Viaim提供類似服務，並計劃在各大手機製造商主導、各自推行專屬平台的環境下，發展耳機裝置的互通性。

    另一方面，來自中國的Timekettle則在完全不同的領域獲得成功。該公司美國銷售主管希爾克利夫（Brian Shircliffe）表示，「公司9成銷售來自學校」。

    許多學校會為非英語母語學生配備這些裝置，好讓學生無需翻譯人員也能跟上課程進度。

    至於耳機能否取代智慧眼鏡、連網喇叭甚至智慧手機，成為生成式人工智慧的主導實體延伸裝置，目前仍無定論。（編譯：林沂鋒）1150107

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播