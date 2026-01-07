AI技術推動耳機創新 新創公司瞄準未來應用

將近10年前，科技新創公司Waverly Labs已將即時翻譯功能納入產品。圖為2020年國際消費電子展（CES）活動上，一位女士正在使用Waverly Labs Inc.開發的翻譯工具。（彭博）

人工智慧（AI）公司正積極尋找能夠充分發揮人工智慧潛能的理想裝置，一些新創企業則堅信，頭戴式耳機或耳塞式耳機就是最佳選擇。

法新社報導，新創公司近年來一直試圖讓耳機功能超越基本的聽音樂和通話。

將近10年前，科技新創公司Waverly Labs和Mymanu就已將即時翻譯功能納入產品，Google隨後也跟進，於2020年推出語音啟動AI助理。

隨著AI熱潮來襲，三星和蘋果等科技巨擘也加入競逐，如今主動降噪幾乎已成產品標準配備。

許多新創公司本週齊聚拉斯維加斯參加消費性電子展（CES），正試圖進一步改良這項技術，並導入特定應用領域。

OSO公司就是一例，他們希望將專業助理的概念推向新境界。該公司推出的耳機可錄製會議內容，並以日常語言隨選搜尋對話內容。

競爭對手Viaim提供類似服務，並計劃在各大手機製造商主導、各自推行專屬平台的環境下，發展耳機裝置的互通性。

另一方面，來自中國的Timekettle則在完全不同的領域獲得成功。該公司美國銷售主管希爾克利夫（Brian Shircliffe）表示，「公司9成銷售來自學校」。

許多學校會為非英語母語學生配備這些裝置，好讓學生無需翻譯人員也能跟上課程進度。

至於耳機能否取代智慧眼鏡、連網喇叭甚至智慧手機，成為生成式人工智慧的主導實體延伸裝置，目前仍無定論。（編譯：林沂鋒）1150107

