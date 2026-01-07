淘寶、拼多多夾擊！ 蝦皮會被取代？ 網曝「1王牌」：難以撼動

網友認為，蝦皮憑藉「店到店」據點密集度、免報關手續及退貨便利性等在地化優勢，不會被輕易取代，示意圖。（路透）

網友發文指出，隨著對岸平台如拼多多、淘寶紛紛祭出超低免運門檻與價格優勢，台灣消費者的購物習慣已悄然轉變，質疑蝦皮還有什麼優勢？貼文一出，不少網友指出，蝦皮雖面臨價格壓力，但憑藉「店到店」據點密集度、免報關手續及退貨便利性等在地化優勢，在台灣市場仍保有無可取代的地位。

網友日前在PTT發文說，儘管蝦皮目前仍是台灣第一大電商賣場，但台灣消費者的購物習慣正逐漸向對岸網購平台位移。他指出，拼多多祭出滿49元人民幣（約新台幣220元）免運，淘寶則有滿99元人民幣（約新台幣445元）免運，且商品價格普遍比蝦皮便宜許多。他不禁好奇「現在蝦皮還有什麼優勢嗎」？

貼文一出，網友紛紛點出蝦皮的優勢，「隔日到貨還滿快的」、「每月三次購物節，折完跟淘寶差不多」、「蝦皮199台幣免運」、「淘寶免運物流越來越慢，蝦皮躺著贏」、「蝦皮一堆東西可以買，淘寶一堆東西不能買」、「不用報關，退貨穩」、「日用品有些跟淘寶價格差不多，又不用過海關繳稅，有些是有現貨的更不用像淘寶要等兩個禮拜起跳」。

此外，不少人認為「店到店」與「智取店」是蝦皮難以被取代的王牌，「智取店也很方便，有時去超商，店員很煩會推銷」、「智取店太強，很難取代」、「店到店據點都超車第三大便利商店了」、「店到店很多啊」、「取貨快啊，還不用看超商店員臭臉」、「之前看新北還是哪裡，店到店都爆單，還是一堆人用吧」。

