竹市新設數位實驗高中3班招不滿 急招6名轉學生

叫好不叫座！新竹市新設數位實驗高中，首屆招收3班學生卻招不滿，下學期已緊急開放要招6名轉學生。圖為高虹安日前參加數位實中感恩茶會情形。（圖由新竹市府提供）

叫好不叫座！新竹市府去年9月成立數位實驗高中，首屆學生開放3班、每班16人共48名學生，但去年首招生卻傳出招不滿的窘境，加上沒有實體學校及部分課程採線上學習，也讓不少家長學生持觀望態度，首屆學生雖素質不錯，但仍招不滿。市府教育處近期在網站公布招收高一下學期共6名轉學生的招生簡章，期能招滿學生。

有國中端老師認為新設的數位實中叫好不叫座原因在並非所有學生都適合自主或數位式學習，因為數位實中課程規劃和體制內學校畢竟有差異；除非學生個性主動積極、獨立自主，願意自己花時間探究，或很明確了解自己未來要什麼，如此學生會比較合適，再者若推薦學生去報考就讀，萬一進數位實中後，發現就讀後無法適應，在轉銜上也有困難；且學生畢業後的動向，目前還無法得知，學生及家長都持被動觀望態度觀察，身為國中教師也不會主動鼓勵學生就讀。

有家長提到，數位實中名稱很先進，但多數家長還是希望孩子能每天到校上課，雖有雙語課程，但同學間的互動與團隊合作學習很重要，且未來升大學的學習歷程在個人申請時，會遇到大學端老師的提問更多，反不利升學，因此傾向先觀望或有升學成果後再考慮。

新竹市長高虹安上任後推動數位實驗高中設校，去年9月成立及招生，實體教室位在虎林國中內，有線上學習及實體教室，也與美國和加拿大學校採雙聯學制學習，並與清大和陽明交大等學校有課程和師資上的交流互動。不過首屆招生就招不滿，近期也開放招收轉學生，鼓勵轉學生線上報名。

