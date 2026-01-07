為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    羅東搖搖馬造型馬年紀念紅包吸睛 開放屬馬民眾免費領取

    2026/01/07 16:33 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東搖搖馬造型馬年紀念紅包，可組裝成實用的存錢筒。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東搖搖馬造型馬年紀念紅包，可組裝成實用的存錢筒。（圖由羅東鎮公所提供）

    宜蘭縣羅東鎮公所迎接2026馬年到來，推出以「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，紅包設計充滿童趣，化身為可愛的搖搖馬造型，可組裝成實用的存錢筒，寓意幸福與歡樂一起存起來，12日起開放生肖屬馬民眾免費領取。

    羅東鎮公所今天（7日）舉辦「幸福歡樂都馬在羅東」馬年紀念紅包記者會，鎮長吳秋齡與羅東鎮立幼兒園小朋友共同組裝大型搖搖馬存錢筒，象徵「幸福滿滿，好運連年」。

    吳秋齡說，羅東鎮馬年紀念紅包融入傳統與創意，造型小巧精緻，看起來喜氣洋洋，過年期間跟家人動手DIY，組裝成個人專屬紅包存錢筒，一起歡度佳節感受滿滿年味。

    12日到16日期間，生肖屬馬民眾可攜帶身分證明文件，前往羅東鎮觀光發展所免費領取馬年紀念紅包，每人限量1份，送完為止，另也提供紀念紅包限量販售，每份40元，12日到2月6日在羅東鎮公所財政課開放購買。

    羅東鎮公所今天舉辦「幸福歡樂都馬在羅東」馬年紀念紅包記者會，活動會場喜氣洋洋。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮公所今天舉辦「幸福歡樂都馬在羅東」馬年紀念紅包記者會，活動會場喜氣洋洋。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮馬年紀念紅包12日起開放生肖屬馬民眾免費領取。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮馬年紀念紅包12日起開放生肖屬馬民眾免費領取。（圖由羅東鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播