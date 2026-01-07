羅東搖搖馬造型馬年紀念紅包吸睛 開放屬馬民眾免費領取

羅東搖搖馬造型馬年紀念紅包，可組裝成實用的存錢筒。（圖由羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮公所迎接2026馬年到來，推出以「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，紅包設計充滿童趣，化身為可愛的搖搖馬造型，可組裝成實用的存錢筒，寓意幸福與歡樂一起存起來，12日起開放生肖屬馬民眾免費領取。

羅東鎮公所今天（7日）舉辦「幸福歡樂都馬在羅東」馬年紀念紅包記者會，鎮長吳秋齡與羅東鎮立幼兒園小朋友共同組裝大型搖搖馬存錢筒，象徵「幸福滿滿，好運連年」。

吳秋齡說，羅東鎮馬年紀念紅包融入傳統與創意，造型小巧精緻，看起來喜氣洋洋，過年期間跟家人動手DIY，組裝成個人專屬紅包存錢筒，一起歡度佳節感受滿滿年味。

12日到16日期間，生肖屬馬民眾可攜帶身分證明文件，前往羅東鎮觀光發展所免費領取馬年紀念紅包，每人限量1份，送完為止，另也提供紀念紅包限量販售，每份40元，12日到2月6日在羅東鎮公所財政課開放購買。

羅東鎮公所今天舉辦「幸福歡樂都馬在羅東」馬年紀念紅包記者會，活動會場喜氣洋洋。（圖由羅東鎮公所提供）

羅東鎮馬年紀念紅包12日起開放生肖屬馬民眾免費領取。（圖由羅東鎮公所提供）

