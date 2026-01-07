國姓、水里聯絡要道拓寬開工 健全南投縣南北向道路系統

南投水里147線拓寬工程，7日舉行開工典禮。（南投縣政府提供）

南投縣水里鄉縣道147號拓寬改善工程開工，今（7日）在新興村舉辦開工祈福活動，縣長許淑華表示，147線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，拓寬道路有助於提升烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網功能，健全南投縣南北向道路系統，促進農產運輸效率與經濟活絡，帶動地方觀光產業發展，預定今年10月2日完工。

縣府工務處長張弘岳表示，水里鄉147線13K+560～14K+137道路拓寬改善工程，工程全長577公尺，總經費1億2130萬元，包括用地費2020萬元，中央補助9825.3萬元，地方自籌2304.7萬元，主要工項包括懸臂式擋土牆、L型擋土牆、排水暗溝、集水井、箱涵、混凝土滯洪池及瀝青混凝土路面等，完工後該路段將拓寬為淨寬9公尺雙向車道（原路寬約4.3公尺至6.7公尺），大幅改善會車困難及通行安全問題。

許淑華指出，南投縣幅員遼闊，從國姓到水里，地方鄉親一直期待有一條安全、便利的道路。縣府之前已完成147線0K+000～7K+300路段拓寬，這是第二階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行、方便會車，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來重大助益。

新興村長邱明光表示，地方自2013年起即積極爭取該道路拓寬，居民期待已久，協商過程中不但地主全力配合，看到工程開工並舉辦祈福典禮「真的是太高興了」！

南投水里147線拓寬工程7日開工，舉行祥獅獻瑞祈福儀式。（南投縣政府提供）

南投縣政府工務處長張弘岳，簡報水里147線拓寬工程工項。（南投縣政府提供）

