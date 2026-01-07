為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    54年捐款近1500萬幫助單親媽媽 老菩蕯陳楊麗蓉離世享耆壽91歲

    2026/01/07 16:42 記者楊金城／台南報導
    陳楊麗蓉（中）捐款幫助單親媽媽，在每年關懷見面會都會鼓勵她們面對逆境要堅強。（資料照，記者楊金城攝）

    陳楊麗蓉（中）捐款幫助單親媽媽，在每年關懷見面會都會鼓勵她們面對逆境要堅強。（資料照，記者楊金城攝）

    台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉上月30日病逝，享耆壽91歲，單親的她54年捐款近1500萬元，幫助相同遭遇的636名單親媽媽，鼓勵她們堅強向上、照顧好孩子，被譽為「單親媽媽之母」。陳楊麗蓉的告別式1月9日上午8點半在新營福園殯儀館舉行公奠，她的離世令受過幫助的人感到不捨和哀傷。

    北台南家扶中心的單親媽媽弱勢家庭33年前獲得陳楊麗蓉捐款幫助，陳楊麗蓉也是在北台南家扶建議下成立寒梅基金會。陳楊麗蓉罹癌，去年健康狀況急轉直下，首度未出席單親寡母關懷慰問見面會；社工和受助媽媽感傷稱讚陳楊麗蓉是最有愛心「老菩薩」，永遠都會記在心中，636人不只是光榮的公益印記，在受助者的心中，更是改寫命運的希望。

    陳楊麗蓉的娘家在下營區，下營區長李宗翰今天（7日）說，陳楊麗蓉是下營首任民選鄉長楊益的女兒，她從不以此自傲，反而以最平凡的姿態，活出了最不凡的高度。即便在91歲的高齡，面對病痛與生命的終點，她依然笑容可掬，從容無懼。那份平靜，源自於她一生俯仰無愧、心靈充實。

    台南市長黃偉哲說，陳楊麗蓉雖已仙逝，但她的笑聲與智慧，如同她親手鋪設的屋瓦，將繼續護佑著後輩；她的善行，更將化作永恆的光與熱，持續溫暖這個社會。如果民眾希望讓更多人看見楊阿姨的故事，建議可將事蹟分享到北台南家扶中心臉書、地方粉絲社團，因這份跨越半世紀的善念，是當今社會最需要的正能量。

    「單親媽媽之母」陳楊麗蓉病故，享耆壽91歲，親切笑容留在受助單親媽媽心中。（北台南家扶中心提供）

    「單親媽媽之母」陳楊麗蓉病故，享耆壽91歲，親切笑容留在受助單親媽媽心中。（北台南家扶中心提供）

