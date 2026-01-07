為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    簡體字掰掰！全台「湯姆熊」機台全面換成繁體 網友一片叫好

    2026/01/07 16:49 即時新聞／綜合報導
    湯姆熊簡體中文機台將換成繁體中文。湯姆熊歡樂世界示意圖。（翻攝資料照）

    湯姆熊簡體中文機台將換成繁體中文。湯姆熊歡樂世界示意圖。（翻攝資料照）

    知名電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」遊戲機台長期以簡體中文標示，讓不少家長反感，有地方業者近日終於宣布將機台更換為繁體中文，全台約4000多台將分階段更新，消息曝光大獲好評。

    「大台南湯姆熊」最近在Threads上PO出一張工作人員將機台上簡體中文字樣拆下換上繁體字的照片，寫下「簡體字ㄅㄅ（掰掰）」。業者透露，代理商進機台，購買商買來放，以前規定購買方沒有更改外觀的權利，但現在政府說可以改了，而且中文的部分簡體一定要改繁體，「以前是想改也不能改，現在是終於能改了！日文跟英文不影響也不更動。」

    業者進一步指出，不只台南湯姆熊，全台分店都會更換作，「政府說在2028年9月前是緩衝期，各大店家現有的機台在這之前可以慢慢更換（要花錢+花時間+花人力處理，沒有魔法，沒辦法一瞬間整家店就更換完畢），所以請大家體諒一下，多給點時間，湯姆熊已經陸續作業中了唷。」

    網友紛紛留言按讚，「終於！我因為簡體字很排斥進湯姆熊，感謝在我小孩識字之前法規成立了！」、「拜託全台都改一改，不然帶小孩進去真的很阿雜」、「支持！有計畫更新機台，我給大大的讚」、「太好了！我們家一直都很愛去，但自從十幾年前開始發現機台逐漸是簡體中文後，就變得不愛去了，而且我有很嚴重的簡體字障礙」、「終於不用再被殘體字辣眼睛，以後就讓爸爸多帶小孩去消費了」、「棒棒！簡體字我真的很不想帶孩子去」。

    在 Threads 查看

    湯姆熊簡體中文機台將換成繁體中文。（圖翻攝自大台南湯姆熊Threads）

    湯姆熊簡體中文機台將換成繁體中文。（圖翻攝自大台南湯姆熊Threads）

