中央總預算未過TPASS恐停擺？中市交通局：先以自籌款因應

由於行政院今年度總預算立法院尚未通過，中央補助尚未撥入，民眾擔心TPASS今年無法實施，台中市政府交通局表示，中彰投苗通勤月票經費至月底無虞，民眾使用公共運輸的權益不受影響，會先以地方政府自籌款因應，並依既有機制持續撥補運具業者。

中部地區TPASS定期票經費由中央與地方共同補助，今年中央補助款未撥入，對此，台中市政府表示，中彰投苗通勤月票經費至月底無虞，交通局已與南投縣、彰化縣及苗栗縣政府召開會議，針對制度執行與經費取得初步共識，各縣市均表達對政策方向的支持，會先以地方政府自籌款因應，並依既有機制持續撥補運具業者。

交通局長葉昭甫指出，中部地區TPASS通勤月票上路2年多來，熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，銷售穩定，台中市的部分經費是由中央補助，以2024年度為例，台中境內，中央負擔約為0.98億元、地方自籌款約1.34億元，跨區的中彰投苗，中央負擔約為0.39億元、地方自籌款約0.29億元。

葉昭甫表示，台中市今年度TPASS地方預算，台中市議會也已審議通過，市府將在既有基礎上，配合中央政策方向持續推動中彰投苗通勤月票。由於中央相關經費涉及行政與立法體系的程序，地方政府尊重中央權責，後續將依中央政策指示滾動調整配套作法。

交通局說，中彰投苗為中部共同生活圈，針對2026年中央政府總預算案，各縣市與中央仍持續溝通中，台中市的現行經費在1月底前可支應相關運作，民眾使用公共運輸的權益不受影響，台中市政府已同步盤點財務與執行面可能的因應方案，確保若中央政策有所調整，地方仍能提出對市民影響最小的配套措施。

