傳統手藝人分享爆米香 成地方文化保存老師

爆米香達人方孟敏，前進馬公市立幼兒園分享爆米香。（馬公市公所提供）

馬公市立幼兒園東衛分班的教室今（7）日充滿傳統地方小吃爆米香的香氣，澎湖地方職人方孟敏師傅將新鮮現做的爆米香送到校園中，與孩童們一同分享這份源自土地的甜蜜心意。馬公市長黃健忠也前往現場，感謝方師傅將善念化作行動，讓孩子們透過一口傳統滋味，認識在地文化、體會人情溫度。

人稱「米香阿伯」的方孟敏，長年走村串巷販售自製爆米香，以純手工與堅持古法著稱。他此次特別抽空製作米香，無償贈與幼兒園，展現了在地職人對下一代的疼惜與社會責任感。黃健忠表示，在孩子們的成長路上，這樣的行動不只是分享點心，更是深具教育意義的身教教材。孩子們透過這份米香，學會的不只是感恩，還有對家鄉的認同。

黃健忠表示，傳統爆米香不僅是味蕾的記憶，更是文化傳承的實踐。回憶起童年，爆米香是許多人必嚐的零食。黃健忠也強調，馬市幼致力於推動在地文化教育，將持續透過公私協力，讓更多優質的本土資源走入校園。

此次方師傅的分享，僅是系列行動的起點。他將陸續前往市立幼兒園園本部與澎南分班，續以爆米香作為媒介，串起人與人之間的善意連結，也讓更多孩子從中體會「分享，是一種溫暖的力量」，一個傳統手藝人 ，搖身一變成為地方文化保存老師。

方孟敏從傳統手藝人，搖身一變成為地方文化保存老師。（馬公市公所提供）

