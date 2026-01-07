為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心老舊 爭取約2.9億經費改善

    2026/01/07 15:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心盼改建，獲補助規劃費。（民眾提供）

    苗栗竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心盼改建，獲補助規劃費。（民眾提供）

    苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內著名觀光漁港，吸引遊客，附近也開設不少海鮮餐廳，但龍鳳漁港魚貨直銷中心使用至今已逾20年，除販賣新鮮魚貨，也有熟食料理、攤商等，但屬簡陋鐵皮構造、加上動線較亂，地方爭取改善，前農業部長陳吉仲到訪苗栗時也表達支持。苗縣府農業處漁業科表示，目前已獲漁業署補助與苗縣府自籌設計監造費共1500多萬，後續將進行細部設計後爭取約2.9億元經費改善。

    苗縣府農業處漁業科指出，龍鳳漁港魚貨直銷中心為鐵皮鋼構簡易式一層樓開放空間，直銷中心設有生鮮區、熟食區及餐廳，占地約500坪，熟食區更有部分店家提供代客料理服務，假日常有遊客到訪品嚐小吃、採買生鮮魚貨，但目前攤位擺放位置與空間較凌亂與擁擠，且夏天炎熱天氣影響整體休閒遊憩之服務品質，需進行拆除重建作業。

    苗縣府農業處漁業科規劃，將在目前的魚貨直銷中心附近空地興建2大棟的1層樓鋼筋混凝土建築物，建物占地約4395平方公尺，較寬敞與明亮空間可納入販售生鮮魚貨，熟食店家與攤位，除提供魚貨買賣與大啖海鮮功能，也規劃冷鏈物流，以便部分需要運送至他通路的魚貨有空間冷鏈保鮮。

    若規劃順利，將採先建後拆計畫，由於原本計畫興建2樓建物，但因建築成本上升改為1層；等待2大棟建物興建啟用後拆除既有魚貨直銷中心，拆除後空地也可規劃其他用途。

