    生活

    9門AI課程讓你選 新北勞工大學明起報名

    2026/01/07 15:38 記者賴筱桐／新北報導
    新北市勞工大學課程將於1月8日起開課，內容包含AI相關課程。（新北市勞工局提供）

    新北市勞工大學課程將於1月8日起開課，內容包含AI相關課程。（新北市勞工局提供）

    升級數位力，搶占職場先機！新北市勞工大學2025年第2期課程即將開課，選課報名自1月8日（明天）起至2月23日，凡設籍、居住地或工作地在新北市的勞工，皆可優先至「新北勞動雲－勞工大學」網站報名選課，非勞工身分市民也可採候補方式參與。

    勞工局表示，隨著人工智慧快速發展，AI應用逐漸成為各行各業的重要核心能力，為協助勞工因應趨勢、提升數位競爭力，本期勞工大學規劃9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等實務主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，協助學員系統化培養AI應用能力，取得國家級證照，為履歷加值。

    除AI課程外，勞工大學推出多元實用課程，包括英、日、韓語、會計、水電修繕等熱門職能課程，以及勞動基準法、勞工保險、勞資爭議解析等勞動教育課程，協助勞工精進專業技能，強化勞動法令知能，保障自身權益。

    勞工局指出，本學期課程在五股、三重、板橋致理科大及土城新北高工等4大校區開課，職能課程每學分僅需1000元，勞動教育課程僅收取保證金，出席達標可全額退還；同時選修職能與勞動教育2類課程者，職能課程學分費可享半價優惠。此外，夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙者及低收入戶等身分，另享學分費8折優待。詳細課程資訊請至「新北勞動雲－勞工大學」網站查詢，或電洽：（02）2298-3639、2981-6727。

