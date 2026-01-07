首屆高雄市李氏10大傑出菁英獎選拔出爐 這10人獲獎

議長康裕成（左）與獲得公益獎的李宗義（右）合影。（市議會提供）

成立52年的高雄市李氏宗親會，今年舉辦首屆「菁英獎」選拔，表彰李氏族人在各行各業的卓越成就，10名候選人由評審團一致通過全數獲獎，得獎者包括國防部前副參謀長李俊杰、法務部前分署長李門騫、中華醫大校長李碧娥等人。

高雄市李氏宗親會強調，自1974年成立至今，已走過52個年頭，今年在理事長李慶傳的帶領下舉辦首屆「菁英獎」選拔，今天決審會議由康裕成擔任主委，副議長曾俊傑、高雄市政府參議李元新、民政局副局長蔡翹鴻、社會局專門委員陳綉裙、義守大學授李建興等擔任評審委員；眾多李氏宗親、獲獎菁英等來賓，均出席見證榮耀。

康裕成表示，10名候選人皆具備成為典範的條件，實在難分高下，最後評審團一致通過全數獲獎。

首屆得獎者各自擁有令人感動的生命故事，也在公益服務與社會參與上，展現高度價值，除了得獎者本身的優秀表現外，推薦單位也能深入說明候選人的公益實踐。

本屆獲獎的10位菁英，橫跨科技、司法、文藝、教育、公益等多元領域，得獎名單包含龍畿企業董事李欣靜（青創獎）、睿田能源董事長李佳蓉（科技獎）、國防部前副參謀長李俊杰（公職獎）、法務部前分署長李門騫（司法獎）、高師大副教授李錦明（文藝獎）、中華醫大校長李碧娥（教育獎）、建德工業董事長李金旆（工業獎）、建豪建設董事長李宗義（公益獎）、順升昌企業董事長李皆道（企業獎）、苓雅聖公廟主委李文振（宗教獎）。

高雄市李氏宗親會今年舉辦首屆十大「菁英獎」選拔。（市議會提供）

