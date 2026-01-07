姚仁喜操刀設計輝達總部 李四川：投資計畫、都計變更1月底完成

李四川說明輝達總部簽約前的準備工作。（記者田裕華攝）

輝達執行長黃仁勳將於本月底訪問台灣，參加輝達台灣公司的尾牙，也將與台北市政府就北士科海外總部簽約，台北市副市長李四川今天（7日）下午說明，1月底前可以完成簽約前必須進行的輝達投資計畫書審查及都市計畫變更，屆時可以配合黃仁勳來台灣的時間，安排規劃比較創意、有科技感的簽約儀式。此外，輝達在台灣的總部將有別於美國總部，由姚仁喜建築師承接建築設計。

李四川表示，跟輝達簽約之前有兩件事要辦理，一是輝達的投資計畫書，預計在1月中會送進市府，市府會審查，1月底前絕對會審查完畢；第二件事是都市計畫的變更，因為黃仁勳對現在美國的總部有一些看法，希望能夠再精進，找了台灣有名的姚仁喜建築師承接建築設計。都市計畫變更公展將在8日結束，目前沒有人提出比較困難的疑問，變更應該是可以順利完成。且經濟部也已經核准子公司成立。

李四川說，姚仁喜到美國看過輝達總部，他也與姚仁喜見了幾次面，就輝達要修改的部分，都已經納入都市計畫委員會檢討。預計26日召開都委會檢討，順利的話，投資計畫書跟都市計畫的變更都會在1月底完成。屆時黃仁勳回來參加他們公司的尾牙，應該會很樂意來參加簽約。

李四川說，市長蔣萬安在上個月已經有用電子郵件邀請黃仁勳，昨天聽到他在美國消費性電子展（CES）後受訪說樂意來簽約，今天（7日）有在特別寫了電子郵件邀請。他也提到，簽約的幕僚作業在前兩個月就已經開始規劃，本來是希望在桌上簽約，但根據與黃仁勳幕僚的協調，黃仁勳希望不要那麼僵硬的形式，大概會規劃比較創意、有科技感，包括帶他去T17、T18現場看看，也會邀請輝達台北的員工去看看新的辦公室（位址）。至於確切的時間，還要配合黃仁勳的時間。

對於交通的問題，李四川表示，今天上午見了一個美國賓州大學都市計畫的林副教授，專門就科學園區的規劃，聽了近1個小時的簡報。以前的科學園區1.0是封閉式的，再過來是把圍牆打開成分散的，3.0是網際的，現在是走到智能的部分。去年在杜拜爭取到2029年的無人駕駛，會先在北士科園區試驗；捷運也在規劃，不只往台北的部分，也會進入社子島再連結到社蘆大橋，直接到蘆洲捷運站，這系統包括橋梁的部分也在做規劃。

李四川說，將請林教授結合成大、顧問公司，就北士科從交通、生活、產業的部分來做一個完整的智能科學園區規劃；以前的都市計畫只做產業的部分，上一次的都市計畫已經開放將超商這些納入進駐，避免產業進駐後在生活上產生困擾。形式上簽約完成後的細節如書面工作、議價、繳保證金等，就交給幕僚單位處理。

