年輕人變窮？ 數據揭「30歲以下買車剩2成」 網友：錢投股票更香

網友引述數據發文指出，2024年30歲以下年輕人買車比例已跌至2成，並詢問原因為何？示意圖。（彭博）

年輕人不買車了？網友引述數據發文指出，2024年30歲以下年輕人買車比例已跌至2成，並詢問原因為何？貼文曝光後，一票網友認為養車成本太高是關鍵，另有其他人分析，車子是「負資產」，不如拿去投資更有效益。

網友昨日在PTT發文指出，2024年30歲以下年輕人買汽車的比例掉落至2成，與過去「三十而立」必買車的觀念背道而馳。他感嘆，現在的年輕人更傾向將資金投入在出國旅遊、看演唱會等。若需要用車，則會選擇租車、跟朋友借或是開家中的車。原PO感嘆，「車子是一個人生開拓的載具，怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎」？

貼文曝光後，網友紛紛留言，「台灣開車很崩潰，測速多一堆亂擠亂鑽，道路亂畫又科技執法」、「因為台灣買車超盤」、「真的沒必要買車啊，尤其住雙北」、「開家裡的車就好了，台灣開車又不舒服」、「停車位難找，台北有時候見個朋友而已，找車位就接近一小時，浪費時間」、「用不太到，然後沒車位，租車可能更方便一點」。

此外，一票人認為養車成本對年輕人是沉重負擔，「買車、養車對出社會兩手空空沒後援的年輕人而言，就是一個錢坑」、「養車很花錢，保險稅金一年就好幾萬」、「養車成本太高，假設算一年15萬，搭一次uber150，你可以搭1000次」、「光停車費一個月就多好幾千支出」。

更有不少網友從投資角度分析，「一個人開什麼車，錢丟股市不好嗎」、「負資產，還不如丟0050」、「幾十萬拿去買車跟拿去買股，10年後一個變廢鐵、一個翻10倍，傻子才買車」、「買車的錢丟台積電，一年配息讓你搭計程車都划算」、「錢都拿去買資產了啊，車子=負債，只會貶」。

