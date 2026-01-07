中榮爆無照人員開刀 北榮院長重申病安紅線

北榮院長陳威明。（資料照）

台中榮民總醫院近日爆出神經外科廖姓醫師疑似讓未具醫護人員身分的醫材廠商進入手術室、甚至參與醫療行為，引發醫界與社會高度關注。對此，台北榮民總醫院院長陳威明接受媒體訪問時強調，病人安全是醫療的最高原則，北榮對廠商進入手術室的規範相當嚴格，絕不容許刷手上台或參與任何醫療行為。

針對台中榮總（中榮）傳出內部檢舉，指控神經外科廖姓醫師疑似讓無醫護人員執照的醫材廠商進入手術室，甚至參與執刀手術，引發外界質疑醫療安全與管理漏洞。中榮已表示將啟動專案調查，釐清事實與責任歸屬。

陳威明受訪時直言，聽聞相關事件非常遺憾，並指出北榮長年對手術室出入管制採取最高標準。他表示，早在擔任副院長期間，院內就已三令五申，明文禁止醫材廠商刷手上台，只要查證屬實，必定給予最嚴厲處分。

陳威明說明，在北榮，任何非院內人員要進入開刀房，均須經過院長層級核可。他形容手術室如同「軍事重地」，管理極為嚴格。不過，他也坦言，廠商完全不進入手術室在實務上「無法百分之百避免」，原因在於醫療技術持續創新，新式醫材與設備不斷引進。當新的器械或技術剛導入時，廠商往往對設備結構最為熟悉，能協助護理人員正確拆裝器械，避免因不熟悉而操作錯誤。

他強調，即便如此，廠商在手術室內的角色也僅止於「旁邊指導」，不得刷手、不得碰觸病人，更不可能實際參與手術。必要時，頂多透過雷射筆指示器械位置，協助醫療團隊快速上手，且這樣的情況通常僅限於新技術導入初期的前幾台手術。

陳威明也透露，在北榮，非醫療人員因新醫材或新技術需求進入手術室的比例不到1%，且均有完整的簽到與核准程序。他直言，醫療人員本就有責任學會新技術，廠商只能在過渡階段提供有限協助，絕不能越界。他最後重申，醫療創新固然重要，但前提一定是病人安全，「刷手上台、參與手術，門都沒有、想都別想。」

