    澎湖合橫國小入選「我的教室在鄉村」楊寶寶基金會派員送暖

    2026/01/07 15:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    楊寶寶教育基金會執行長李家萱，前往合橫國小致贈獎助金。（合橫國小提供）

    澎湖第一間海洋實驗小學-西嶼鄉合橫國小，參加由台灣城鄉協力協會主辦的「我的教室在鄉村」評選活動，在全國眾多優秀參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全國第1名的最高殊榮。這份榮耀不僅肯定了全校師生在海洋教育與文化傳承上的努力，也展現了鄉村教育的無限可能。

    長期關注在地教育與學子成長的「楊寶寶教育基金會」得知此佳績後，立即前往學校送暖。

    楊寶寶教育基金會為了獎勵師生的優異表現，執行長李家萱今（7）日特別前往學校，代表基金會致贈獎勵金，肯定學校在提升偏鄉教育品質上的貢獻。由於今日寒流來襲，低溫襲人。執行長李家萱體恤師生辛勞，特別貼心地準備了「熱呼呼的燒仙草」致贈全校師生。當師生們從執行長手中接過冒著熱氣的甜品時，溫暖的感覺瞬間傳遍全身。這碗燒仙草不僅僅是暖胃的點心，更是社會企業對教育支持的溫情縮影。今日的捐贈儀式在歡馨與香甜的氣氛中圓滿結束，校園裡洋溢著獲獎的喜悅與來自社會的關懷，讓這個冬日變得格外溫暖。

    校長葉萬全代表全體師生表達了最深切的謝意，葉萬全表示：「能獲得全國第一的成績是全校同仁共同奮鬥的結晶，而楊寶寶教育基金會楊寶霖董事長是合橫國小傑出校友，旅台經營事業有成。在寒冬中的親自送暖，更是對我們最大的鼓勵與肯定。這份暖意我們將銘記在心，並轉化為持續深耕教育的動力，讓孩子們在充滿愛的環境中茁壯成長。」

    時值寒流來襲！李家萱帶來熱騰騰燒仙草溫暖師生心情。（合橫國小提供）

