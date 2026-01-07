為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機場捷運第三航廈站最新進度曝光 交通部：工程正式進入關鍵階段

    2026/01/07 15:13 記者吳亮儀／台北報導
    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    桃園機場第三航廈北廊廳在去年12月25日啟用，第三航廈主體也預計在2027年底完工。除了機場第三航廈以外，機場捷運第三航廈站A14站也正如火如荼建設中，交通部今天（7日）公布最新進度，核心機電系統也於去年11月進場，工程正式進入關鍵階段。

    交通部說明，桃園機場第三航廈（T3）北廊廳正式啟用，而就在第三航廈正下方，還有一項關鍵工程正在推進，那就是機場捷運A14站，未來旅客一出航廈，就能無縫銜接捷運，前往雙北及桃園市區。

    交通部說明，目前A14站正進行首座月台面的裝修、月台門安裝，目標今年上半年完成；核心機電系統也於去年11月進場，工程正式進入關鍵階段，這項工程預計在2027年與第三航廈同步啟用。

    交通部說明，工程必須在既有機捷營運下施工，難度高、挑戰大，團隊以分階段、單線封閉方式全力推進。負責建造的交通部鐵道局日前也公布，A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

    A14站模擬圖。（交通部提供）

    A14站模擬圖。（交通部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播