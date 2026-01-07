機場捷運第三航廈站最新進度曝光 交通部：工程正式進入關鍵階段

A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備。（交通部提供）

桃園機場第三航廈北廊廳在去年12月25日啟用，第三航廈主體也預計在2027年底完工。除了機場第三航廈以外，機場捷運第三航廈站A14站也正如火如荼建設中，交通部今天（7日）公布最新進度，核心機電系統也於去年11月進場，工程正式進入關鍵階段。

交通部說明，桃園機場第三航廈（T3）北廊廳正式啟用，而就在第三航廈正下方，還有一項關鍵工程正在推進，那就是機場捷運A14站，未來旅客一出航廈，就能無縫銜接捷運，前往雙北及桃園市區。

交通部說明，目前A14站正進行首座月台面的裝修、月台門安裝，目標今年上半年完成；核心機電系統也於去年11月進場，工程正式進入關鍵階段，這項工程預計在2027年與第三航廈同步啟用。

交通部說明，工程必須在既有機捷營運下施工，難度高、挑戰大，團隊以分階段、單線封閉方式全力推進。負責建造的交通部鐵道局日前也公布，A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

A14站模擬圖。（交通部提供）

