谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

中市府表示，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，仍繼續經營，將按次依法裁罰。（民眾提供）

台中市和平區谷關伊豆日式露天溫泉會館，因建築物未取得合法使用執照，無法取得合法營業登記證，停業2年，去年10月悄然「重新營業」，最近更持續營業；台中市觀光旅遊局表示，伊豆違法營業，去年12月已開罰120萬元並勒令歇業，若業者持續違規營業，將持續開罰。

伊豆溫泉會館於2023年停業整修，去年10月在官網公告恢復營業，並推出迎春專案，引來爭議。

觀旅局表示，伊豆溫泉因建築尚未取得合法建使照，致無法取得合法溫泉水，業者才宣布暫停營業，因業者未取得旅館登記證，歷年均依發展觀光條例相關規定裁罰，不合法主因是未通過環境影響評估，以及位於都市計畫範圍內的住宅區，經市府輔導，業者已於2020年通過環評，2023年3月通過住宅區旅館籌設許可，業者表示將重建，不料，竟持續違法營業。

觀旅局指出，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例，於去年12月裁罰新臺幣120萬元並勒令歇業，強調該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

