為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

    2026/01/07 14:56 記者歐素美／台中報導
    中市府表示，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，仍繼續經營，將按次依法裁罰。（民眾提供）

    中市府表示，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，仍繼續經營，將按次依法裁罰。（民眾提供）

    台中市和平區谷關伊豆日式露天溫泉會館，因建築物未取得合法使用執照，無法取得合法營業登記證，停業2年，去年10月悄然「重新營業」，最近更持續營業；台中市觀光旅遊局表示，伊豆違法營業，去年12月已開罰120萬元並勒令歇業，若業者持續違規營業，將持續開罰。

    伊豆溫泉會館於2023年停業整修，去年10月在官網公告恢復營業，並推出迎春專案，引來爭議。

    觀旅局表示，伊豆溫泉因建築尚未取得合法建使照，致無法取得合法溫泉水，業者才宣布暫停營業，因業者未取得旅館登記證，歷年均依發展觀光條例相關規定裁罰，不合法主因是未通過環境影響評估，以及位於都市計畫範圍內的住宅區，經市府輔導，業者已於2020年通過環評，2023年3月通過住宅區旅館籌設許可，業者表示將重建，不料，竟持續違法營業。

    觀旅局指出，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例，於去年12月裁罰新臺幣120萬元並勒令歇業，強調該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播