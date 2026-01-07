全聯會批高雄狼社工性侵少女「社工界之恥」 籲即刻廢止資格

何建忠曾獲頒衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻以職權性侵少女。（資料照）

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，並對未成年列管少女實施強制性交，引起各界譁然。社工師公會全國聯合會透過聲明痛批，何男曾獲績優督導榮譽，卻將守護弱勢的公權力化為犯罪工具，此舉嚴重踐踏社工專業形象，全聯會「嚴厲譴責社工界之恥」。

社工師公會全聯會指出，何男涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD之高風險少女並實施性侵，此舉嚴重背離社工核心價值，包括尊重個案自主、禁止剝削及避免權力不對等關係，但這次事件是個別人員之嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態。

全聯會強調，何男已遭檢察官起訴並具體求刑10年6月，雖目前以20萬元交保，但其犯罪嫌疑重大且嚴重損害專業信譽，全聯會支持高雄市政府將其移付懲戒，也呼籲懲戒委員會「無需等待法院判決確定」，應即刻廢止其社工師資格並撤銷追回所有專業榮譽與授獎，確保社工專業與社會信任。

此外，全聯會對受害少女及其家屬表達深切關懷，促請相關單位持續落實並長期心理輔導及提供法律援助，也要求行政機關應立即檢討社安網漏洞，全聯會將敦促導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」機制，以防堵資料被不當濫用的風險。

全聯會表示，這次案件對基層社工造成沉重打擊，更讓社會大眾對助人專業產生懷疑，全聯會將持續與各縣市公會合作，推動全國社會工作師之倫理教育課程，同時建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險之中。

然而，近期國民黨立委陳菁徽質疑，何男一案一直到媒體曝光後才「被迫」啟動懲戒，且何男至今仍具有社工師資格，同黨立委王育敏也於立法院司法及法制委員會質疑衛福部，何男去年8月9日遭記2大過免職解聘，但至今沒有檢討會議，也沒有預警其他縣市，要求衛福部檢討高雄市政府的處理程序。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，依據現有資訊，衛生局應在事發第一時間就已移送懲戒委員會，而何男在懲戒流程的「陳述意見」階段，可能正值收押期間，因此懲戒委員會無法順利召開，因而無法做出撤銷社工師證照的決議，且法律規定，決議書發送前「對外不公開」，與會人員對於討論事項、會議內容及決議，均應予保密，因此「是法律規定懲戒委員會現在什麼都不能說」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

