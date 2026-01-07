為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    117廠自主減量計畫審查過關 碳費打2折審核原則目標下週公告

    2026/01/07 15:20 記者黃宜靜／台北報導
    排碳大戶今年開始需繳交碳費，環境部統計，共有430廠申請自主減量計畫，目前已有117廠審查通過。（資料照）

    排碳大戶今年開始需繳交碳費，環境部統計，共有430廠申請自主減量計畫，目前已有117廠審查通過；環境部表示，去年12月18日預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，如今已預告期滿，目標下週正式公告。

    根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，應於每年5月底前應依前一年排碳量繳交碳費，其中一般費率為每噸碳新台幣300元，依「自主減量計畫管理辦法」，應繳交碳費的事業單位有提出自主減量計畫，經環境部審核通過，繳費時可適用每公噸50元或100元的優惠費率。

    環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，共有430廠提出自主減量計畫申請，117廠已審查通過，其餘者則須補件或補正再審，目前持續審查中；其中67廠、16％選擇較嚴格的優惠費率，爭取每噸50元；363廠、約84％則選擇每噸100元的優惠費率。

    蔡玲儀說，每年4月30日前要完成前一年度的溫室氣體排放量盤查登錄作業，依據去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠，「預估今年碳費徵收對象數量不會差太多。」

    環境部去年12月18日預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，若屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，目前係數為0.2。

    蔡玲儀表示，該草案預告期為14天，目前預告期滿，已蒐集大眾意見、去年底也有召開草案研商會，目標下週正式公告。

