張嘉郡指農漁用電基本費遭誤漲 農業部：盡快協助補正

國民黨立委張嘉郡。（圖由張嘉郡國會辦公室提供）

立法院經濟委員會今日審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，國民黨立委張嘉郡指出，電費去年調漲，農漁用電依舊凍漲，但近期接獲不少農民陳情，疑因電錶申請問題遭誤漲，導致底度費也翻漲三倍，增加農民不小負擔，她希望農業部盡快制定申請流程SOP，協助農民改正、減輕農民負擔。對此，農業部長陳駿季表示，只要是從農所需用電，農業部一定會協助，他會交辦給相關單位去制定流程，透過系統告知並協助農民補正。

張嘉郡今日在立法院經濟委員會質詢指出，台電去年9月調漲電價，除了一般電費以外，底度費也調漲，原本每個月的基本電費是33.6元（一期67.2元），如今漲成每個月100元（一期200元），等於漲了三倍。

張嘉郡表示，務農就是看天吃飯，有節氣、也有休耕，對於農民來說，有可能一年的某幾個月是完全沒有用電，底度費的調高對於沒有耕作即沒有收入的農民來說，是一筆不小的負擔。

張嘉郡表示，她了解之後發現，很多農民當初申請電錶時是透過水電行幫忙申請，因此沒申請農業用電，而是申請到一般用電，如今因底度費調漲而遭誤漲，她希望農業部協助制定SOP，只要符合農地農用的農業用電資格，就盡快協助農民重新申請補正。

陳駿季表示，只要真正從農所需用電，農業部一定會協助，也不會有截止的時間，隨時有新增都可以重新申請，他會請相關單位重新公告申請資格與流程，只要符合農作、農用原則，都可以申請補正。

