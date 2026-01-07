為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公路局擬開放僑外生開大客車 起薪5萬、須通過進階華語測驗

    2026/01/07 14:06 記者吳亮儀／台北報導
    國內缺大客車駕駛，交通部公路局促修法開放僑外生投入客運業，日前已研擬配套措施提送勞動部。（資料照）

    國內缺大客車駕駛，交通部公路局促修法開放僑外生投入客運業，日前已研擬配套措施提送勞動部。（資料照）

    國內缺大客車駕駛，交通部公路局促修法開放僑外生投入客運業，日前已研擬配套措施提送勞動部。外籍大客車駕駛門檻包括華語能力測驗要從基礎級提升到進階級、須具備相關證照並完成訓練課程，每月薪資最低5萬元起跳。

    國內公車、大客車和客運駕駛越來越懸缺，粗估全國至少缺2千名駕駛，財務和營運狀況較佳的客運業者甚至開出薪資加獎金每月近10萬元的條件，但仍難補滿人力缺口。

    公路局爭取開放僑外生留台從事客運和貨車駕駛工作已久，勞動部終於在去年預告修法，卻因外界憂心僑外生語言能力不足以擔任客運駕駛，可能衍生溝通風險，因此暫緩推動，勞動部要求交通部研擬更周延配套。

    公路局長林福山表示，現在已擬好配套措施，並將修正意見提送勞動部研議修法，會參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由「基礎」提升到「進階」，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

    根據公路局規劃，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，仍須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件。客運工作每月薪資不得低於5萬元、貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

