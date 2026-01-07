男子硬搭慧燈中學「普悠瑪」專車被攔！失控咆哮與家長爆拉扯

灰衣男子誤闖慧燈中學台鐵返校專車，遭家長請下車過程大聲咆哮，雙方還發生拉扯。（民眾提供）

宜蘭慧燈中學每週會包下台鐵「普悠瑪」專車，方便學生通勤往返台北及宜蘭，4日卻有男子疑似上錯車，被攔下後當場情緒失控還大聲咆哮，並與家長發生拉扯，影片曝光後外界憂心學生安全性，校方今天也出面說明，盼台鐵加強嚴格管制。

4日晚間有乘客誤闖慧燈中學返校火車，師長等人不管怎麼勸說，男子就是不願下車，還執意要坐到羅東，但列車僅到宜蘭市，一旁家長看不下去，上前把人拉下車，火車為此延誤約10分鐘。

目擊師長透露，男子約7點多從汐止站上車，因他誤上專車被請下車，卻不斷咆哮，家長擔心學生安全，連忙將男子拉下車，後來2名站務員上前協助，但男子還是不斷吼叫，認為自己沒有錯，認為若是專車，一開始就應該在外面擋住不能上車。

據了解，當時專車共有8節車廂、372個座位，但隨車老師只有2人，家長相當擔心學生安危，才會上前制止，並質疑站務員竟提出先讓男子上車，坐到八堵再下車，不過因男子情緒不穩，加上日前才發生隨機砍人事件，實在不應該冒險讓一般乘客上車。

台鐵表示，學校包車有自製旅客識別證，若行進途中發現非專車旅客，依旅客契約運送規定「視為無票乘車」，除加收票價50％外，也要在下個停靠站下車。

慧燈中學指出，基於學生安全，未來會請台鐵多協助，能夠有更嚴格的管制措施。

