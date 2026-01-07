為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被檢舉放任無證廠商執刀 台中榮總廖醫師：醫院「內鬥」真可怕

    2026/01/07 13:15 記者蔡淑媛／台中報導
    廖姓醫師被爆料後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被爆料後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    台中榮民總醫院神經外科廖姓醫師被內部檢舉，疑似讓無醫護人員執照的醫材廠商進入手術室內執刀手術，該醫師經營自媒體有成，在網路上擁有5.6萬名粉絲追蹤，對於爆料，他在臉書直接PO出圖文「醫院內鬥真可怕」、並意有所指抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」等字句。

    某週刊爆料指出，廖姓醫師在2025年底遭台中榮總內部檢舉，放任廠商上手術台執刀進行內視鏡手術，更指他遭檢舉後短時間內不敢再讓廠商上table，改由自己執刀，卻疑似因技術生疏，不慎用壞廠商器材。

    對於廖姓醫師被檢舉一案，台中榮總回應，經查院內沒有讓廠商從事任何醫療行為，至於該名醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周將會有結果出爐；台中榮總副院長李政鴻今天表示，目前只接獲一件檢舉案，仍在調查審議中。

    廖姓醫師在中榮官網的醫師自介欄中，專攻腦部腫瘤、脊椎退化手術、脊椎腫瘤與脊椎外傷，並在2018年參與「神經外科青年醫生手術技能大賽」，以「左顳葉內側腫瘤」手術案例，擊敗全球各路好手，獲得膠質瘤組冠軍。

    廖姓醫師上月底被醫院內部檢舉後，也曾在臉書粉專發文：「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範，院方將老廖送至人評會懲處。老廖是個窮兇惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖醫治哦！」等相關PO文，也有支持者在下方加油打氣。

    相關新聞請見：

    醫師遭檢舉放任廠商進開刀房 中榮：目前僅1案調查中

    中榮爆無照人員開刀 衛福部：若涉密醫最重關5年、醫院也有事

    廖姓醫師被檢舉後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被檢舉後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被爆料後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被爆料後，在臉書發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被爆料，在臉書粉絲團發文。（翻攝自臉書）

    廖姓醫師被爆料，在臉書粉絲團發文。（翻攝自臉書）

