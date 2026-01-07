為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高鐵飯店聯票推低碳旅宿專案 平日78折、假日及疏運期間85折

    2026/01/07 13:12 記者吳亮儀／台北報導
    「永續美好 慢遊台灣」專案入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐）每晚6050元起。（圖由高鐵公司提供）

    「永續美好 慢遊台灣」專案入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐）每晚6050元起。（圖由高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司今天（7日）宣布，「飯店聯票」延續與交通部觀光署合作，與逾百間優質飯店推出「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至今年12月31日止，旅客在合作飯店官網訂房，即享加購高鐵票平日78折、假日及疏運期間85折優惠，還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行」。

    高鐵公司表示，高鐵TGo會員在活動期間入住具「環保標章旅館」的合作飯店，並透過「T-EX行動購票」App完成手機取票及搭乘，響應車票無紙化的環保目標，每票再加贈TGo會員點數100點。

    高鐵公司說明，「永續美好 慢遊台灣」專案精選多元且優質的飯店，凡使用「飯店聯票」入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐），每晚6050元起，即贈圓山手繪地圖環保餐具組，再享西密道文化導覽。

    高鐵公司表示，入住雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐），每晚1萬2500元起，入住即參與負碳排計畫，再享生態缸導覽或上福裕紅茶莊園導覽體驗；前往高雄的旅客可選擇和逸飯店．高雄中山館舒適客房，每晚3300元起，含自助式早餐、品嚐在地友善農食再贈壽山動物園門票。

    「永續美好 慢遊台灣」專案入住雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐）每晚1萬2500元起。（圖由高鐵公司提供）

    「永續美好 慢遊台灣」專案入住雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐）每晚1萬2500元起。（圖由高鐵公司提供）

    「永續美好 慢遊台灣」專案入住和逸飯店．高雄中山館舒適客房（含早餐）每晚3300元起。（圖由高鐵公司提供）

    「永續美好 慢遊台灣」專案入住和逸飯店．高雄中山館舒適客房（含早餐）每晚3300元起。（圖由高鐵公司提供）

