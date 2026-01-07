月津港商圈公益月 攜手華山送暖孤老

農曆春節將近，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會結合華山基金會送暖，即日起至1月底止以「公益月」形式號召在地商圈、店家與民眾，為孤老準備豐盛愛心年菜。（記者王涵平攝）

華山基金會與協會今在鹽水觀光美食城舉辦年菜公益推廣記者會，以實際行動支持公益，包括蜂動園、林桑鴨蛋、利光通訊、甲上古早味紅茶、鹽水區農會、水晶森林、沁妍美甲美睫綠植坊、玖香煙燻滷貨、妘深草莓緣、食光餐車、吾業遊民、馥馨簡餐店、阿姬意麵及月津港旅宿等店家，紛紛投入捐款與宣傳行列。

鹽水區橋南社區發展協會精彩演出開場，鹽水區長陳文琪、鹽水月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣、鹽水區農會總幹事邱子軒等地方各界響應，邱子軒現場捐贈30份愛心年菜。華山基金會表示，在大台南地區服務約2600名三失（失依、失能、失智）長輩，2026農曆年腳步逼近，孤老愛心年菜火熱募集中，希望讓弱勢長輩皆有平安溫暖年。

