亞洲技能競賽奪金 苗縣府頒獎表揚

苗栗縣私立君毅中學資訊科學生鄭宇翔、莊致齊，於青少年組「自主移動機器人」職類中勇奪金牌，縣府頒獎表揚。（圖由縣府提供）

2025亞洲技能競賽於去年底在台北市南港展覽館舉辦，勞動部勞動力發展署培訓國手出賽，台灣代表隊共奪下8面金牌，其中包括苗栗縣私立君毅中學資訊科學生鄭宇翔、莊致齊，縣府今（7）日上午頒獎表揚。

莊致齊、鄭宇翔於「自主移動機器人」獲得金牌。教練黃新福表示，莊致齊擅長拆解與組裝，鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，兩人自國中畢業後即投入高強度專業訓練，雖於去年3月中區技能競賽中僅獲第5名，面對挫折不氣餒，更加專注於精進技術，在反覆練習與不斷修正中累積實力，終於在7月全國技能競賽中脫穎而出、勇奪金牌，取得國手資格。

兩人隨後進駐勞動部勞動力發展署桃竹苗分署接受國手培訓，在完善師資與設備支持下，由具國手培訓經驗的訓練師謝道明指導，透過模組化訓練與情境模擬，全面提升競賽實力，成功於亞洲賽場奪金。

副縣長邱俐俐上午代表縣長鍾東錦接見表揚2名學子，頒發獎勵金1萬元，縣府勞工及青年發展處長王浩中、君毅高中校長林玉騏出席，也鼓勵更多青年學子投入各領域技職教育，成為未來支撐地方發展的重要力量。

