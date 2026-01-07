為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節出遊國道5號會塞車！ 高公局公布管制時段、措施

    2026/01/07 13:01 記者吳亮儀／台北報導
    國5管制措施。（高公局提供）

    下個月就是春節連續假期，交通部高速公路局今天（7日）說明，預期春節及和平紀念日連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。

    高速公路局為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，鼓勵用路人多搭乘公共運輸。

    高公局根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間為春節連假初一至初三、和平連假第1、2日，車流多集中在上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間在春節初二至初五、和平連假第2、3日，車流則從上午10時湧現持續至深夜。

    高公局說明，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸代替自行開車，高公局於假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，包括石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。

    國5大客車優先宣導圖。（高公局提供）

