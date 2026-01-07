為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠美圖上桌了！台中綠美圖首款限量商品 「birdi」很在地本土

    2026/01/07 13:02 記者黃旭磊／台中報導
    綠美圖首款限量商品「birdi」，將建築精華搬到民眾桌面。（圖由台中市文化局提供）

    綠美圖首款限量商品「birdi」，將建築精華搬到民眾桌面。（圖由台中市文化局提供）

    台中綠美圖去年12月13日正式開館營運，即將滿月之際推出首款限量商品「birdi」，由在地、台灣設計師楊水源及在地團隊台華精技，將建築外牆化為民眾日常生活「桌上風景」，新穎建築轉化為銀色平衡擺飾，民眾大讚「綠美圖上桌了，每天都能看到」。

    「每天都在桌上看到綠美圖」，不少民眾開春後遊逛綠美圖，驚艷「birdi」將綠美圖空間概念濃縮在小巧擺飾，館方表示，為紀念綠美圖歷時15年開館歷程，美術館與圖書館邀請曾獲多項設計大獎的工業設計師楊水源，推出開館限量紀念商品，以建築外牆金屬擴張網為素材，將建築語彙轉化為造型輕盈擺飾。

    台中市美術館館長賴依欣表示，「birdi」設計由上鎧鋼鐵提供與外牆相同形式鋁擴張網，並由榮獲TCOD台中原創的在地金屬整合製作團隊台華精技協力，將綠美圖「文化森林」，8座相連卻又各自獨立量體採用金屬擴張網濃縮成造型輕盈的平衡擺飾。

    綠美圖開館展「萬物的邀約」展出「小王子」作者聖修伯里手稿，台中市立圖書館「世界的索引」展出18世紀法國啟蒙時代「狄德羅百科全書」珍本，還有南韓藝術家梁慧圭在美術館大廳設計「流動奉獻—樹蔭三合」，挑高27公尺為全台美術館中最高展示空間，館方表示，「birdi」提供限量包裝，即日起於朋丁綠美圖店獨家販售，邀請民眾將綠美圖帶回日常生活。

