北車地下街捷運連通道權利金收54萬 議員質疑過低圖利廠商

皇翔建設「皇翔台北廣場」依北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例，向北市市場處申請建置連通道前往台北車站地下街，面積約為9.3平方公尺。（北市市場處提供）

皇翔建設「皇翔台北廣場」依北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例，向北市市場處申請建置連通道前往台北車站地下街，面積約為9.3平方公尺，並簽署為期3年的合約，去年度新增收取權利金54萬餘元。北市議員王孝維質疑，收取地下連通道權利金額過低，恐有圖利廠商之嫌。

北市財政建設委員會審查市場處相關預算，議員王孝維表示，地下連通道的經濟效益高，計算方式得出的數字，僅收取54萬的權利金過低，要求重新檢討收費方式是否合理。對此，一召林世宗裁示，市場處研擬精進改善計畫，或是附帶決議，本案暫擱。

市場處指出，皇翔台北廣場作為一般商業大樓，包含地上23層樓、地下5層樓，並簽訂3年合約（2024年12月17日到2027年12月16日），開口連通面積為9.3平方公尺，連通道是連結到皇翔台北廣場的地下二層。

市場處也說明，連通權利金是由「基本底數」及「連通效益」合計，「基本底數」是由開口連通面積及地下街商場店鋪使用費單價計算；「連通效益」則是綜合考量土地面積、公告地價5%、出入口等級係數及業種費率計算。

市場處強調，市場處轄管之地下街連通道權利金均依據收費辦法計收，收費標準均有一致規範，未因場域不同而有不同計收標準，本案收費辦法台北市捷運局制定，未來將與捷運局研議連通權利金計收方式修訂的可行性。

