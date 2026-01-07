為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北車地下街捷運連通道權利金收54萬 議員質疑過低圖利廠商

    2026/01/07 12:58 記者孫唯容／台北報導
    皇翔建設「皇翔台北廣場」依北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例，向北市市場處申請建置連通道前往台北車站地下街，面積約為9.3平方公尺。（北市市場處提供）

    皇翔建設「皇翔台北廣場」依北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例，向北市市場處申請建置連通道前往台北車站地下街，面積約為9.3平方公尺。（北市市場處提供）

    皇翔建設「皇翔台北廣場」依北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例，向北市市場處申請建置連通道前往台北車站地下街，面積約為9.3平方公尺，並簽署為期3年的合約，去年度新增收取權利金54萬餘元。北市議員王孝維質疑，收取地下連通道權利金額過低，恐有圖利廠商之嫌。

    北市財政建設委員會審查市場處相關預算，議員王孝維表示，地下連通道的經濟效益高，計算方式得出的數字，僅收取54萬的權利金過低，要求重新檢討收費方式是否合理。對此，一召林世宗裁示，市場處研擬精進改善計畫，或是附帶決議，本案暫擱。

    市場處指出，皇翔台北廣場作為一般商業大樓，包含地上23層樓、地下5層樓，並簽訂3年合約（2024年12月17日到2027年12月16日），開口連通面積為9.3平方公尺，連通道是連結到皇翔台北廣場的地下二層。

    市場處也說明，連通權利金是由「基本底數」及「連通效益」合計，「基本底數」是由開口連通面積及地下街商場店鋪使用費單價計算；「連通效益」則是綜合考量土地面積、公告地價5%、出入口等級係數及業種費率計算。

    市場處強調，市場處轄管之地下街連通道權利金均依據收費辦法計收，收費標準均有一致規範，未因場域不同而有不同計收標準，本案收費辦法台北市捷運局制定，未來將與捷運局研議連通權利金計收方式修訂的可行性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播