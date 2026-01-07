為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭安農溪南支流蓋新橋 打通分洪堰自行車路網任督二脈

    2026/01/07 12:50 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣安農溪分洪堰公園南支流新橋建置工程，預計今年底竣工，紅圈處為新橋的模擬示意圖。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣安農溪分洪堰公園南支流新橋建置工程，預計今年底竣工，紅圈處為新橋的模擬示意圖。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府發包的安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁建置工程，已在上週動工，預計今年底竣工，新橋完工啟用後，可縫合現有路網關鍵斷點，打通分洪堰公園周邊自行車路網的任督二脈，建構完整遊憩動線。

    安農溪兼具農田灌溉和觀光遊憩功能，主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接三星鄉大洲村及分洪堰公園，南支流位在冬山鄉行政轄區，與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋梁，宜蘭縣政府斥資3900萬元在此蓋新橋，代理縣長林茂盛今天（7日）偕同冬山鄉長林峻輔等人到場視察，要求施工團隊如期如質完成。

    宜蘭縣政府工旅處指出，安農溪南支流新橋建置工程，以安全、友善、景觀融合為核心理念，採自行車與行人共用方式設計，橋梁長度90公尺、橋寬3公尺，橋面設置防滑鋪面，橋體有夜間照明系統，兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線。

    安農溪沿線近幾年逐步完成公園高爾夫球場、綠色旅遊驛站、自行車道，鄰近的分洪堰公園、落羽松秘境，也是頗具人氣的景點，南支流新橋完工後，將串聯當地自行車道，打通安農溪自行車路網的任督二脈，林茂盛希望藉此強化安農溪觀光休憩功能，促進低碳交通發展，活絡地方上的觀光產業。

    安農溪南支流新橋完工後，將打通分洪堰公園自行車路網的任督二脈。（圖由宜蘭縣府提供）

    安農溪南支流新橋完工後，將打通分洪堰公園自行車路網的任督二脈。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）視察安農溪南支流新橋工程，要求如期如質完成。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）視察安農溪南支流新橋工程，要求如期如質完成。（圖由宜蘭縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播