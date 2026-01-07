宜蘭安農溪南支流蓋新橋 打通分洪堰自行車路網任督二脈

宜蘭縣安農溪分洪堰公園南支流新橋建置工程，預計今年底竣工，紅圈處為新橋的模擬示意圖。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府發包的安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁建置工程，已在上週動工，預計今年底竣工，新橋完工啟用後，可縫合現有路網關鍵斷點，打通分洪堰公園周邊自行車路網的任督二脈，建構完整遊憩動線。

安農溪兼具農田灌溉和觀光遊憩功能，主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接三星鄉大洲村及分洪堰公園，南支流位在冬山鄉行政轄區，與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋梁，宜蘭縣政府斥資3900萬元在此蓋新橋，代理縣長林茂盛今天（7日）偕同冬山鄉長林峻輔等人到場視察，要求施工團隊如期如質完成。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府工旅處指出，安農溪南支流新橋建置工程，以安全、友善、景觀融合為核心理念，採自行車與行人共用方式設計，橋梁長度90公尺、橋寬3公尺，橋面設置防滑鋪面，橋體有夜間照明系統，兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線。

安農溪沿線近幾年逐步完成公園高爾夫球場、綠色旅遊驛站、自行車道，鄰近的分洪堰公園、落羽松秘境，也是頗具人氣的景點，南支流新橋完工後，將串聯當地自行車道，打通安農溪自行車路網的任督二脈，林茂盛希望藉此強化安農溪觀光休憩功能，促進低碳交通發展，活絡地方上的觀光產業。

安農溪南支流新橋完工後，將打通分洪堰公園自行車路網的任督二脈。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）視察安農溪南支流新橋工程，要求如期如質完成。（圖由宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法